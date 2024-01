Dvě stě tisíc korun zachránil náhodný kolemjdoucí 55leté ženě, která uvěřila podvodníkovi a chtěla peníze, které si předtím z donucení půjčila, vložit do bitcoinmatu v jednom z obchodních center v Plzni.

Bitcoinmaty. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Další z případů podvodu, tentokrát navíc vyšperkovaný neuvěřitelnou drzostí pachatelů, vyšetřuje policie v Plzeňském kraji. Důvěřivá žena měla tentokrát na rozdíl od jiných štěstí a přišla nakonec ‚jen‘ o několik stovek za svezení taxíkem.

Scénář byl přitom stejný jako v mnoha předchozích případech. Ženu telefonicky kontaktovala údajná pracovnice banky s legendou, že mohlo dojít ke zneužití jejích dokladů. Na pobočku banky totiž měla přijít klientka, která předložila její doklad totožnosti s tím, že si chce zařídit půjčku. Poté poškozenou ze stejného telefonního čísla kontaktoval údajný pracovník vnitřní bezpečnosti banky, který ženu navedl, aby si sjednala na pobočce své banky úvěr ve výši čtyři sta tisíc korun. Tím měla ochránit své peníze a zamezit sjednání nechtěného úvěru. „Když žena řekla, že do Plzně na pobočku banky přijede vlakem, bankéř bleskově zareagoval a řekl, že zařídí, aby ji vyzvedla taxi služba. Po sjednání půjčky v bance žena vyzvedla dvě stě tisíc korun a pachatel ji dále instruoval, aby jela do obchodního centra v Plzni, kde měla své peníze vložit pod přijatými QR kódy do bitcoinmatu. Ženě se to nedařilo a jejího počínání si naštěstí všiml náhodný svědek, který ji oslovil a zeptal se, zda se nestala obětí podvodníků. Během velmi krátké chvíle zjistil, že jeho tušení bylo správné a věc oznámil na linku 158,“ popsala dění policejní mluvčí Hana Kroftová.

Žena s podvodníkem, který ji dál přesvědčoval, aby se vrátila k bitcoinmatu a veškerou hotovost tam vložila, telefonovala i po příjezdu policistů, kterým hovor předala. A světe, div se, snažil se přemluvit i je. „Policisté muži sdělili, že hovoří s Policií ČR, i je ale začal neznámý muž přesvědčovat, že je pracovníkem bankovní společnosti, že účet ženy byl napadený a veškerou hotovost musí vložit do bitcoinmatu, ke kterému ji má policejní hlídka doprovodit. Dokonce policistům tvrdil, že maří vyšetřování banky a pokud žena nevloží peníze do bitcoinmatu, budou za případnou škodu zodpovědní oni,“ popsala kuriózní závěr nakonec neúspěšného pokusu mluvčí.

Policisté jednání neznámých pachatelů nyní prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu ve stadiu pokusu. „V této souvislosti opětovně apelujeme na veřejnost, aby nereagovala na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, ve kterých se pachatelé vydávají za bankovní úředníky či policisty a snaží se své oběti vmanipulovat do situace týkající se ohrožení jejich finančních prostředků. V případě, že by byly peníze klientů v ohrožení, banka si činí vlastní opatření,“ upozornila na závěr Kroftová.