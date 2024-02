Na rovný milion korun si tentokrát přišli podvodníci v případě, který nově řeší plzeňští policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Louda

Postup byl jako přes kopírák podobný mnoha předchozím případům, kromě falešných bankéřů ale vstoupil do hry i muž, který coby policista 31letou poškozenou přesvědčoval o správnosti jejích kroků. Ženu nejprve kontaktovala údajná zaměstnankyně jedné bankovní společnosti s tím, že došlo ke zneužití jejího občanského průkazu a mohlo by tak dojít i ke zneužití finančních prostředků uložených na jejích účtech. Následně ji přepojila na krizového manažera, jenž jí ochotně vysvětlil, jak má postupovat, aby si své úspory ochránila. „Sdělil jí, že prostřednictvím bitcoinmatu musí peníze převést na rezervní účet. S tím jí také ochotně pomohl a zaslal jí QR kódy. Poškozenou poté kontaktoval další muž, který se vydával za policistu. Ten ji uklidnil, že postupuje správně. Žena následně vložila do bitcoinmatu celkem jeden milion korun po 42 vkladech,“ popsala případ policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Že byla podvedena, zjistila žena druhý den. Plzeňští policisté poté, co jim vše oznámila, zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči dat. „Pamatujte na základní pravidlo, banka ani policisté po vás nikdy nebudou chtít, abyste hotovost vybrali a vložili ji do vkladomatu na virtuální měnu. Pokud to po vás bude někdo požadovat, jedná se o podvod!“ zdůraznila Raindlová.

Ženě zachránil dvě stě tisíc kolemjdoucí, podvodník pak přemlouval i policisty

Doplnila, že v případě telefonického kontaktu s podobnými informacemi ze strany údajných zaměstnanců bankovních společností je nejlepší si je dojít ověřit osobně na pobočku banky. „Neváhejte se obrátit i na nás a to nejlépe na bezplatné telefonní lince 158,“ uzavřela mluvčí.