Po nedávných obviněních z loupeže a z nebezpečného vyhrožování, kterých se dopustil při jízdě ve vlaku, byl ještě 31letý muž vyšetřován na svobodě. Toho si ale nevážil a dvakrát se vloupal do chaty v Bolevci, při druhém pokusu si dokonce odnesl jen košili, v níž ho krátce nato dopadli policisté. Teď už bude čekat na soud ve vazbě.

Prvních zločinů se dopustil při jízdě ve vlaku na začátku března. Nejprve se snažil jednu ze spolucestujících připravit o mobilní telefon. „Muž ji nejdříve požádal o drobné. Když mu žena odpověděla, že žádné peníze nemá, začal do ní kopat a přitom jí z ruky vytrhl její mobilní telefon. Z místa následně utekl,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová. Z telefonu se ale dlouho neradoval. Poškozená žena se totiž jeho jednání nezalekla a doběhla ho v uličce vagónu. Ve chvíli, kdy na ni chtěl opět zaútočit, využila jeho chvilkové nepozornosti, vyndala mu telefon z kapsy a utekla.

O dva dny později řádil obviněný muž opět ve vlaku, kdy si za cíl vybral zaměstnance prodávajícího občerstvení. „Na otázku co si dá k pití, obviněný reagoval agresivně a začal druhému muži vyhrožovat fyzickým napadením a dokonce i zabitím. Při kontrole následně nepředložil průvodčímu platnou jízdenku, kterou si odmítal zakoupit, a proto byl vyzván, aby si z vlaku na příští zastávce vystoupil,“ pokračovala Raindlová s tím, že na zastávce si útočníka převzali policisté, kteří už tam na něj čekali.

Za tyto případy byl muž ještě stíhán na svobodě, ale nepoučil se. Koncem března a začátkem dubna se dvakrát vloupal do jedné chaty v Plzni-Bolevci. „Při prvním násilném vniknutí odcizil televizi včetně antény a set top boxu. Při druhém vloupání již nebylo co odcizit, tedy co by mohl později zpeněžit. Odnesl si tedy ‚alespoň‘ kostkovanou košili, kterou si na sebe rovnou oblékl. Policisté muže po chvíli zadrželi nedaleko chaty,“ uvedla k další trestné činnosti tohoto výtečníka mluvčí.

Za tyto činy jej policejní komisař obvinil z pokračujícího přečinu krádeže a pokračujícího přečinu porušování domovní svobody. „Státnímu zástupci podal podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval,“ doplnila Raindlová.