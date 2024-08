Krvavou rvačkou ale problémy svatebčanů neskončily. V noci po svatbě se v Klatovech právě David Kováč dostal do sporu v Michalem Horváthem, který seděl v baru a napadal jeho i jeho kamarády. Ač nemá řidičský průkaz, opilý sedl do auta a v Pražské ulici se podle obžaloby pokusil na chodníku najet do skupinky lidí, kterou tvořili Kováč a jeho známí včetně dvou dívek.

Vše začalo vloni 5. srpna romskou svatbou, která se konala v restauraci 100dola nedaleko Klatov a která měla divoký průběh, pokračování a několik soudních doher. Její účastníci se nejprve dostali do sporu se sousedem. Tři z nich ho surově zbili. Mimo jiné ho opakovaně surově kopali do hlavy, následkem je doživotní slepota na jedno oko. Marek Bažo a Dušan Godla vyvázli vloni v listopadu u klatovského soudu s podmínkami. Davidu Kováčovi, který na rozdíl od nich neměl čistý trestní rejstřík, soud prodloužil pobyt za mřížemi.

Jednoho muže, shodou okolností svého kamaráda, který situaci uklidňoval, Horváth podle obžaloby autem srazil, naštěstí ho vážně nezranil. Pak narazil do domu, který poškodil.

Horváth soudu přiznal, že auto řídil a že byl přitom opilý, odmítl ale, že by do skupinky lidí najel úmyslně. „Shýbal jsem se pro telefon, který mi upadl, a přitom ztratil kontrolu nad řízením vozu,“ tvrdil soudu obžalovaný. Deníku řekl, že to na něj parta upekla, že jsou mezi sebou domluvení.

Svědci u soudu vypověděli, že vše začalo tím, že když se bavili ve známém klatovském podniku, Horváth se do nich bezdůvodně navážel. Nadával jim a říkal, že dělal bojové sporty a že stačí jedna rána a vypne je. Měl pak fyzický konflikt s Kováčem a Martinem Gumanem. Po něm odešel pro auto zaparkované ve Zlatnické ulici, rozjel se k náměstí, tam se otočil a jel zpět. Jel rychle, nejprve rovně a pak strhl řízení přímo na ně. „Myslím, že na nás najel úmyslně,“ tvrdila soudu 17letá Romana B. „Vozidlo narazilo do domu úplně vedle mě, bylo to pár centimetrů. Byl to šok. Myslím, že do nás najet chtěl,“ doplnil Samuel I. „Když se přibližoval, zrychloval. Na poslední chvíli jsme uskočili, pak auto narazilo do zdi,“ líčil David Kováč.

Právě on se s Martinem Gumanem pustili hned na místě do odvety. Tu již řešil klatovský soud. U toho zaznělo, že Kováč otevřel dveře u řidiče, uchopil Horvátha za nohy a dal mu nejméně jednu ránu. Pak se přidal i Guman a zasadil Horváthovi také několik ran, dokonce do něj v autě kopal. Když řidiče vytáhli z vozu, mlátili ho, dokud se mu nepodařilo utéct. Pak poničili ještě auto. Guman dostal u klatovského soudu podmínku a Kováčovi na jaře soud prodloužil pobyt za mřížemi o pět měsíců.

Fotogalerie: Opilý muž se v Klatovech pokusil najet do dvou lidí, naboural přitom do domu. play_fill gallery 14 fotografií

Teď tedy přišla řada i na Horvátha, který se u Krajského soudu v Plzni zpovídá z pokusu těžkého ublížení na zdraví a dalších trestných činů. Líčení bude pokračovat v září výslechy svědků a soudního znalce. Horváthovi hrozí až 12 let vězení, státní zástupce mu v obžalobě navrhl pětiletý nepodmíněný trest a zákaz řízení na tři roky.