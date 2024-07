Jednu ženu škrtil a surově jí bil a pak z ní slízal krev, další vyhrožoval, že ji sváže, znásilní a zabodne jí nůž do přirození. Po lidech na ulici házel kameny a mířil na ně plynovou pistolí. Plzeňský městský soud ho za to poslal na tři roky do vězení a nařídil mu sexuologickou léčbu. S tím ale není srozuměn. Odvolal se ke Krajskému soudu v Plzni a když neuspěl, podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kde se dožaduje toho, aby místo ve vězení skončil v ústavu. Stát viní z toho, že lékaři věděli, jaké má od dětství problémy, a přesto nic nedělali. Tvrdí, že kdyby byl léčen, nemuselo se nic z toho stát.

M. N., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, už jako mladistvý dostal v roce 2021 podmínku za napadení člověka na jedné z plzeňských ulic. Vloni ho tamní městský soud uznal vinným ze tří skutků, z nichž dva spáchal ještě v této podmínce. První v červenci 2022 v Plzni, kdy přišel do bytu za svou tehdejší přítelkyní s tím, že si chce promluvit o jejich vzájemném vztahu.

Okresní soud Plzeň-město | Video: Deník/Milan Kilián

„Začal jí vytýkat, že s ním nemluví s dostatečným respektem a oběma rukama ji tiskl v oblasti krku. Následně ji pustil, ze šatní skříně vzal pásek, kterým jí opakovaně udeřil přes holé nohy. Poškozená ho opakovaně vyzývala, aby ji nechal a odešel z bytu, obžalovaný na ni opakovaně křičel, opětovně ji škrtil, poté ji hodil na postel a udeřil dlaní do obličeje. Následně ji zamkl v pokoji, přičemž poškozená bouchala do dveří a křičela, aby ji pustil, načež přibližně po 15 minutách ji obžalovaný pustil do obývacího pokoje, kde si sedla na gauč, ze kterého ji však obžalovaný shodil na zem, poškozená odešla do kuchyně a opakovala, aby odešel z bytu, obžalovaný vzal kuchyňský nůž, s kterým před ní šermoval a říkal, „mohl bych tě teď zabít a nic by si s tím neudělala“, což v poškozené vyvolalo strach,“ stojí v rozsudku.

Ženino utrpení pokračovalo druhý den, kdy ji škrtil a bil pěstmi do obličeje, až jí začala téct krev z nosu, načež M. N. začal ze země a poté i z obličeje dívky krev olizovat. Až poté se jí podařilo zachránit útěkem. Následující měsíc pak na ulici nadával lidem, házel na ně kameny a mířil plynovou pistolí. Kolemjdoucí vzal mobil, aby jí ho později vrátil. Vše završil tím, že jiné ženě v roce 2023 prostřednictvím sociální sítě posílal výhrůžky "Tě znásilnim", "Měl jsem tě svázat", "Udělám ti peklo" a další, včetně hrozby zabodnutí nože do přirození, což v mladé ženě pochopitelně vyvolalo značné obavy.

M. N. byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu bylo uloženo ochranné léčení sexuologické v ústavní formě a státu propadla jeho plynová pistole. Podal si odvolání ke Krajskému soudu v Plzni, ale neuspěl.

Prostřednictvím svého obhájce proto podal dovolání k Nejvyššímu soudu. „V podaném dovolání obviněný navrhuje, aby „rozsudek výkonu trestu odnětí svobody byl zrušen a ponecháno pouze rozhodnutí soudu o ústavním léčení“. Dovolatel považuje rozsudek za nespravedlivý, a to konkrétně co do výroku o vině. Domnívá se, že při rozhodování soudu nebyly správně posouzeny okolnosti skutkové povahy v souvislosti s právem na řádné léčení, pokud takové léčení společnost může poskytnout. Konstatuje, že si je vědom, že kdyby byl léčen, tak by skutky nespáchal. Zdůrazňuje, že měl velmi problematické dětství a již tehdy se u něho projevovaly duševní potíže, kdy navštívil psychiatra, ale k léčbě nebyl veden. Připomíná, že ve vazbě užíval antidepresiva a že je zřejmé, že se vlivem duševní poruchy dostával do stresu, který nezvládal,“ konstatovala předsedkyně senátu Marta Ondrušová.

M. N. v dovolání dále argumentoval tím, že podle znaleckého posudku a vyjádření znalkyně před soudem trpí duševní poruchou, kdy jeho psychoterapie je nutná, neboť „má špatný genetický kód“. Zdůrazňoval, že znalkyně navrhla ústavní ochranné léčení jako nutné. Je proto přesvědčen, že nebylo možné mu uložit trest odnětí svobody a až následně ústavní léčení, ale měl se jít léčit hned. Kvůli svému zdravotnímu stavu i ochraně okolí.

Nejvyšší soud však jeho dovolání odmítl. Jak konstatovala předsedkyně senátu Ondrušová, soud nezjistil podmínky pro svůj kasační zásah, když dovolání M. N. bylo zčásti nepřípustné a zčásti dovolací argumentace obviněného neodpovídala žádnému z dovolacích důvodů. Soud dále konstatuje, že na straně orgánů činných v trestním řízení nezjistil ani žádná pochybení, jež by byla s to přivodit závěr o porušení ústavně zaručeného práva M. N. na spravedlivý proces.