/VIDEO/ Žena, která byla tak opilá, že nemohla ani stát, ale přesto řádila tak, že na záchytku musela být dovezena v poutech. Nadýchala čtyři promile. Řidič, který usedl za volant, ač měl téměř tři promile. To jsou dva z opilců, kteří v posledních dnech zaměstnali plzeňské strážníky.

Řidič v Plzni nadýchal bezmála tři promile. | Foto: MP Plzeň

Druhý ze jmenovaných na sebe městské policisty upozornil sám. U křižovatky ulic U Trati a Doudlevecká po odbočení najížděl se svou Škodou Octavia do protisměru do odbočovacího pruhu, přímo proti jejich služebnímu vozidlu. „Strážníci okamžitě pojali podezření, že není něco v pořádku, proto neváhali, auto otočili a vydali se za podezřele jedoucím řidičem. Během následné kontroly se ukázalo, že 46letý muž před jízdou konzumoval alkohol. Po opakovaném dotazu přiznal, že pil a následná dechová zkouška potvrdila takřka tři promile,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Dodala, že cesta do provozovny rychlého občerstvení, kam měl původně namířeno, aby udělal radost své matce, tak pro něj skončila pěší chůzí. Celou záležitost si pro podezření ze spáchání trestného činu převzali státní policisté, kteří případ dále šetří.

Namol opilou ženu pak městští policisté objevili v Šumavské ulici, kam vyjížděli ke skupince lidí, která obtěžovala kolemjdoucí. „Mezi nimi byla i 34letá žena, která měla tolik upito, že se nedokázala sama ani postavit na nohy. Dechová zkouška ukázala neuvěřitelných 3,97 promile alkoholu. Strážníci se rozhodli ženu převézt do protialkoholní záchytné stanice, aby mohla vystřízlivět. Během převozu však začala dělat problémy-odpoutávala si bezpečnostní pás a pokoušela se otevírat dveře vozidla,“ líčila Pužmanová s tím, že ani opakované výzvy k uklidnění nepomohly, a tak byla hlídka nucena zastavit a ženě nasadit pouta. Následně už byla bezpečně dovezena na záchytku. Po probuzení ji čekalo nemilé překvapení, když s ní strážníci dořešili přestupek proti veřejnému pořádku.

