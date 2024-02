Neuvěřitelných 5,5 promile alkoholu nadýchal muž, který usnul v jednom z plzeňských trolejbusů a museli ho probudit strážníci. S dávkou, která by byla pro některé jedince smrtelná, zvládl nakonec i dechovou zkoušku.

Jak ukazuje video, před jejím absolvování strážníkům říkal, že to bude v pohodě, a když ji úspěšně zvládl, měl radost, že byl nazván pašákem. To samozřejmě nikoli v reakci na výši alkoholu, ale na to, že dechovou zkoušku zvládl absolvovat.

Událost v Plzni na Doubravce si v pondělí vpodvečer vyžádala výjezd strážníků i záchranářů. „Celý případ se odehrál v trolejbusu, kde ve stavu silného opojení alkoholem tvrdě usnul jeden z cestujících. Probudit ho bylo obtížné, avšak „zadařilo se“ a vůz opustil za notné podpory strážníků,“ popsala mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová.

Cestu k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice nakonec dotyčný se strážníky ale neabsolvoval. Začal totiž po chvíli zvracet, a tak museli dorazit záchranáři. „Když poté muži dali strážníci dýchnout, nestačili se divit. Při dechové zkoušce přístroj vykázal závratných 5,51 promile, což je život ohrožující hodnota. Zdravotníci pak muže společně s hlídkou naložili do sanitky a za přítomnosti strážníka byl transportován k ošetření do nemocničního zařízení,“ doplnila Pužmanová. Za přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně vzbuzování veřejného pohoršení, byl 33letý muž oznámen k dořešení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.