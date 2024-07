„V pondělí odpoledne prováděla hlídka dopravní skupiny měření rychlosti v Plzni-Božkově, konkrétně v ulici K Hrádku směrem do centra města. Do hledáčku radaru vjelo vozidlo Dodge a na obrazovce se ukázala rychlost 103 km/h. Řidič byl s vozidlem zastaven. Údajně si nevšiml, že vjíždí do obce, ačkoli na obou stranách pozemní komunikace se nachází zástavba rodinných domů,“ popsala mluvčí plzeňské městské policie Tereza Schliková.

Doplnila, že po odečtu procentuální odchylky řidič překročil rychlost o 49 km/h, za což mu hrozí zákaz činnosti na 6-18 měsíců, 6 bodů a pokuta ve výši 7 – 25 000 Kč. Přestupek byl následně předán příslušnému správnímu orgánu.

Rychlost kolem 100 km/h není v Plzni nijak výjimečná. Je to jen pár dní, co strážníci pronásledovali po městě muže, který se jim pokusil ujet v kradeném autě, ale ve vysoké rychlosti ho zastavily betonové bariéry.