J. B. (65), jehož tvář ani jméno s ohledem na poškozené nelze zveřejnit, se dle obžaloby na holčičkách ukájel vždy v době, kdy u něj a jeho manželky přespávaly v městečku v okrese Plzeň-jih. Jak uvedla státní zástupkyně Markéta Michlová, na první z dívek měl sexuálně útočit v roce 2013, a to opakovaně. V té době jí bylo devět let. Druhá se měla stát obětí svého dědečka v roce 2018, to jí bylo pouhých šest let. Nic jí nebylo platné, že seniora prosila, ať ji nechá být. Nejhůře dopadla třetí z dívek, na které měl J. B. v úmyslu se sexuálně uspokojit vykonávat různé praktiky již od roku 2018, kdy slavila 10. narozeniny. Trvalo to až do prosince 2022. Dívenku měl kromě jiného dokonce dvakrát přimět k souloži. Nepomohly prosby, ať přestane, nepomohlo, že se snažila bránit a odstrkovala ho. „Dopustil se tak zločinu znásilnění,“ uvedla Michlová.

J. B., který soudu zhruba půl hodiny vysvětloval složité rodinné vztahy, vinu jednoznačně odmítl. „Jsou to pohádky. Vše, co je mi kladeno za vinu, je sprostá lež,“ prohlásil obžalovaný, který se živí jako řidič kamionu. „Nemám důkazy, ale vím, kdo za tím stojí. Je to moje bývalá snacha, která je na peníze,“ prohlásil J. B. Dodal, že zatímco s jednou z poškozených se moc nevídal, zbylé dvě, vlastní vnučky, brali se ženou jako vlastní děti. Teď už se s nimi ale nevídá, a to od loňského obvinění. „Babička řekla, že to holčičky přehnaly, takže už nemáme vnučky,“ dodal muž, který přiznal, že s manželkou už cca dvacet let nežije intimním životem.

Matka dvou ze tří poškozených dívek, tedy zmíněná bývalá snacha obžalovaného, soudu řekla, že se jí dcery s tím, co se stalo, svěřily až vloni v březnu poté, co byla mladší z nich umístěna do střediska výchovné péče kvůli sebepoškozování a dalším problémům. „Nechtěla jsem tomu ani věřit. Běžela jsem na pole se vykřičet,“ prohlásila.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech. Obžalovanému hrozí 5 až 12 let vězení, státní zástupkyně mu v obžalobě navrhla nepodmíněný trest v délce 6,5 roku. Dvě ze tří poškozených po něm navíc požadují odškodné za duševní útrapy, které jim způsobil. Jedna 300 tisíc korun, druhá 350 tisíc korun.