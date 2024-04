Když poprvé velmi agresivně napadl ženu, přežila jen zázrakem. Bartolomej Horváth (49) za to tehdy dostal 14 let, které si odseděl. Podruhé už bohužel jeho oběť nedostala šanci. Ženě, na kterou zaútočil loni v únoru v Novém Sedle na Sokolovsku, doslova rozmlátil hlavu železnou tyčí. Krajský soud v Plzni ho za to ve středu potrestal mimořádným trestem v délce 22 let.

Předseda senátu Jan Hostaš uvedl, že kdyby Horváth neprohlásil vinu, byl by verdikt ještě přísnější, nešel by pod 25 let. Horváth se proti rozsudku na místě odvolal.

Už v roce 2001 se Horváth v Chodově na Sokolovsku pokusil pro pár tisíc korun zavraždit svoji 79letou známou Anežku S. Útok byl velmi surový, seniorku kopal do hrudi, bil pěstmi a škrtil. Zachránilo ji, že předstírala smrt. Horváth dostal u Krajského soudu v Plzni trest 14 let, který si celý odseděl.

Pomineme-li jednu podmínku, sekal po propuštění dobrotu až do loňského 3. února. Tehdy se v Novém Sedle na Sokolovsku vydal za kamarádkou Lucií H. (42) a žádal po ní pervitin, jenž od ní běžně kupoval. Teď ho ale chtěl na dluh. Když odmítla, pohádali se a on pak brutálně zaútočil. Podle obžaloby jí doslova rozmlátil hlavu kovovou tyčí. Jak uvedl státní zástupce Roman Šustáček, zasadil ženě nejméně pět ran a způsobil jí rozsáhlé zlomeniny klenby lební v oblasti temenní a týlní kosti a další zranění hlavy. „Bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí žaludečního obsahu při selhávání dechových a oběhových funkcí v důsledku poranění mozku,“ upřesnil Šustáček.

„Zatmělo se mi, popadl jsem nějakou tyč, co tam ležela, a začal ji bít do hlavy. Když spadla, sedl jsem na ni obkročmo a pořád ji bil,“ přiznal Horváth policistům s tím, že pak se vydýchal, sebral pervitin a mobil zbité ženy, hodil na ni deku a odešel. „Já jí pomoc neposkytl, ale když jsem odcházel, žila, slyšel jsem chrčení. Nechal jsem otevřené dveře, aby ji našli,“ prohlásil. Doma se umyl, převlékl a šel na noční. Brzy byl ale vypátrán.

Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, kdy se shodli na 18 letech vězení, ale tu soudní senát v čele se soudcem Janem Hostašem smetl ze stolu. Konalo se tak hlavní líčení, kde Horváth prohlásil vinu a souhlasil se vším kromě navrženého trestu v obžalobě, jímž bylo 21 let.

Ještě před závěrečnými návrhy zazněly v soudní síni mimo jiné závěry znalců, podle nichž sedmkrát soudně trestaný muž trpí disociální poruchou. K dosažení svých cílů neváhá užít agresi. Znalci konstatovali, že možnost jeho resocializace je v podstatě vyloučena, ale že na svobodě není nebezpečný, není tedy nutné ochranné léčení. Jeho rozpoznávací i ovládací schopnosti byly plně zachovány.

Soud poslal obžalovaného na 22 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Musí také zaplatit zhruba 4,5 milionu korun pozůstalým, mezi nimiž jsou i dvě děti zavražděné. Soudce Hostaš v odůvodnění uvedl, že vzhledem k závěrům znalců, způsobu provedení činu i zavrženíhodné pohnutce byl mimořádný trest zcela na místě. „Pokud by neprohlásil svoji vinu, nebyl by jediný důvod uvažovat o trestu kratším 25 let,“ prohlásil Hostaš. Obžalovaný se proti rozsudku na místě odvolal.

Z řad pozůstalých sice během procesu zaznělo i to, že by měl dostat kulku do hlavy, ale nakonec trest přijali.