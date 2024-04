Případ se odehrával v jednom městečku v Karlovarském kraji, které Deník s ohledem na citlivost případu a ochranu poškozené nebude specifikovat, stejně jako nebude zveřejňovat jméno a tvář obžalovaného, podle něhož by mohla být oběť ztotožněna.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Od roku 2017, v četnosti nejméně dvakrát do měsíce, až do prosince 2022, ve svém bytě za účelem ukojení pohlavních pudů využil situace, kdy u něj přespávala nezletilá, svěřená mu do péče jakožto dědovi, čímž zneužil mimo jiné její závislosti na něm,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček s tím, že obžalovaný v době, kdy ležela v posteli, dívku osahával na přirození a prováděl i další sexuální praktiky. Svého jednání zanechal, až když se holčička, kterou to bolelo, začala hýbat a otáčet. „Dle závěru znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví dětská psychiatrie, byla u nezletilé poškozené zjištěna lehčí forma posttraumatické stresové poruchy, která se projevuje úzkostnými stavy, poruchami spánku či omezením sociálních kontaktů,“ doplnil Šustáček.

Obžalovaný A. S. (65), který je profesionální řidič, u soudu vinu odmítl. „Není to pravda. Já tehdy hodně jezdil a byl jsem často venku, doma jsem byl třeba jen pár dní v měsíci. Od roku 2017 do jara 2022, kdy zemřela moje matka, bych případy, kdy u nás vnučka spala, spočítal na prstech jedné ruky. Vždy byla na přistýlce u mámy, já byl ve svém pokoji,“ tvrdil soudu A. S., který dle svých slov vychoval čtyři děti, tři vlastní a jedno nevlastní. Zatímco se syny je v kontaktu, s dcerou se vůbec nestýká.

Po smrti jeho matky u něj dle jeho výpovědi vnučka spala pouze dvakrát, jednou to ale bylo i s rodinou, až podruhé, v prosinci 2022, tam byla sama. Odmítl, že by se tehdy dopustil jakýchkoliv sexuálních aktivit vůči ní. Jak je možné, že se domů vrátila bez kalhotek, si dle svých slov vysvětlit nedokáže. Na dotaz zmocněnkyně poté připustil, že v minulosti už měl v rodině problémy kvůli nevhodnému chování vůči své vnučce. „Když byla malá, tak jsem jí po vykoupání namazal frndu. Kdybyste viděl, v jakém stavu měla přirození, to byste brečel,“ řekl A. S. předsedovi senátu Janu Hostašovi a dodal, že pak dal vnučce pusu, ale nebylo to „přímo na buchtičku“. Přesto prý od příbuzných dostal hrozný „ceres“.

Líčení bude pokračovat výslechy obou rodičů dívky a dalších svědků včetně soudních znalců a přehráním výpovědi dnes desetileté holčičky. Muži za znásilnění hrozí 5 až 12 let vězení, státní zástupce pro něj v obžalobě navrhl trest na spodní hranici trestní sazby. Kromě toho po něm zmocněnkyně poškozené požaduje nemajetkovou újmu ve výši 250 tisíc korun.