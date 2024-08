Marně mu říkala, že je její vlastní táta, že to nejde. Mumlal, že to nevadí, líbal ji a dobýval se jí do nejintimnějších míst. Krajský soud v Plzni nyní Miloše B. (48) z Plzně, který po činu začal pít a fetovat takovým způsobem, že přišel o práci a skončil coby bezdomovec, poslal na několik let za mříže.

Incident se odehrál loni v srpnu v bytě v Plzni, kde Miloš B., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené, tehdy žil. Na oslavu svých narozenin pozval svoji 12letou dceru, která u něj po akci měla přespat. Jenže když už byla v posteli, přisedl si k ní, začal ji líbat, a to způsobem, který rozhodně nelze nazvat nevinným otcovským polibkem. „Poškozená ho odstrčila a řekla mu, jestli mu to nepřijde blbé, že je jeho dcera, načež jí odpověděl, že je mu to jedno, a ve svém jednání pokračoval,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Markéta Michlová s tím, že muž pak vlastní dceru osahával a dobýval se jí pod kalhotky, ač ho pořád upozorňovala, že to není normální, že je její vlastní táta. On opakoval, že mu to nevadí. Dívku zachránilo, že sebrala veškerou sílu a otce kopla do žeber. Poté ji konečně nechal být.

Miloš B. soudnímu senátu řekl, že v době, kdy se čin stal, měl ještě bydlení a práci, ale pak se vše zvrhlo. „Už tehdy jsem pil, ale pak jsem se rozpil hodně, taky jsem se rozfetoval, užívám pervitin a marihuanu. Dal jsem se do kupy s bezdomovci na nádraží a u pošty. Přišel jsem o práci i o bydlení a od té doby jsem venku,“ řekl Miloš B. s tím, že žije z invalidního důchodu. Práci dle svých slov shání marně. K samotnému činu se mu vyjadřovat nechtělo, ale nezapíral ho. „Chci prohlásit vinu,“ řekl soudu. Senát v čele se soudcem Boučkem prohlášení viny přijal, a tak bylo dokazování velmi rychlé.

Četly se ale znalecké posudky, podle nichž netrpí obžalovaný žádnou sexuální poruchou ani deviací. Byl schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a ovládat ho. Jeho pobyt na svobodě není ze sexuologického hlediska nebezpečný. Jde ale o muže, který je závislý na alkoholu a dalších omamných a psychotropních látkách.

Státní zástupkyně Michlová v závěrečné řeči upozornila, že obžalovanému hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Vzhledem k okolnostem mu navrhla tříletý nepodmíněný trest, šla tedy pod spodní trestní sazbu. To obhájce obžalovaného Petr Morong žádal pro klienta podmínku. Senát v čele s Tomášem Boučkem se ale ztotožnil s návrhem obžaloby a Miloše B. poslal na tři roky do věznice s ostrahou. Soudce Bouček v odůvodnění uvedl, že obžalovanému na jedné straně polehčuje prohlášení viny, na straně druhé se ale pokusil znásilnit vlastní dceru mladší 15 let, což je jeden z nejzávažnějších sexuálních deliktů. „Byť toto jednání zůstalo jen ve stadiu pokusu, nelze ho bagatelizovat,“ upozornil Bouček s tím, že jiný trest než nepodmíněný nepřicházel v úvahu, a to i vzhledem k osobě obžalovaného. Verdikt není pravomocný, Miloš B. si ponechal lhůtu na odvolání.