Osmnáct let ve věznici s ostrahou – to je trest, který navrhl ve čtvrtek u Krajského soudu v Plzni po dokončení dokazování státní zástupce Jiří Richtr pro Ukrajince Viktora Veselovského (19), který loni v Plzni znásilnil a poté se pokusil brutálně zavraždit svoji o čtyři roky mladší známou. Dívku, která měla naštěstí tolik duchapřítomnosti, že po pobodání úspěšně předstírala, že je mrtvá, poté polil dezinfekcí, zabalil do pytle, shodil ze srázu a zakryl větvemi. Pak utekl. Trest 18 let se mu ale zdá vysoký, prostřednictvím svého obhájce sdělil, že za adekvátní považuje 11 let vězení. Své oběti vzkázal, že jí přeje šťastný život a aby na něj brzy zapomněla.

Veselovskyy mladou Plzeňanku dobře znal. Podle obžaloby s ní již na podzim roku 2022, tedy v době, kdy jí ještě nebylo ani 15 let, měl nejméně třikrát pohlavní styk. Pak se rozešli. O tři čtvrtě roku později, 8. srpna 2023, se rozhodl, že si ho vynutí násilím. Dívku vylákal k řece poblíž areálu střelnice v Plzni-Lobzích. Na čin byl vybaven. „Měl s sebou v batohu mimo jiné lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž, další nůž a lahev roztoku SAVO,“ uvedl Richtr. Mladík podle obžaloby známou spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem, svlékl ji a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku, kde ji měl pod pohrůžkou přinutit k orálnímu sexu.

Poté ji pořezal na krku a řekl jí, že „než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou“, a jelikož dávala najevo, že nechce ani jednu z možností, bodl ji nožem do krku. Dívka poté padla k zemi a předstírala, že je mrtvá. Ukrajinec poté ve snaze zabránit svému odhalení podle obžaloby dívku svlékl, zabalil ji do pytle, nalil jí na hrudník a přirození SAVO a shodil ji ze srázu do lesního porostu, kde ji zakryl kůrou a větvemi.

Podchlazené dívce se podařilo zavolat si pomoc až ráno. Soudní znalec z oboru soudního lékařství Hynek Řehulka soudu řekl, že měla velké štěstí, že nůž nezasáhl žádnou z tepen, jinak by byla přímo ohrožena na životě.

Přiznal jen něco

Veselovskyy, který s rodinou žije v ČR zhruba pět let, přiznal jen něco. „K pohlavnímu zneužití se doznávám, bylo to v době, kdy jsme měli vztah. Začal jsem s ní chodit, když jí bylo 13, sex jsme měli v jejích 14, věk jsem znal. Byl to dobrovolný sex, vím, že jsem udělal chybu," vyjádřil se k dřívějšímu vztahu s poškozenou dívkou. „Ke znásilnění se ale nedoznávám, byl to dobrovolný sex. K pokusu vraždy se doznávám částečně, bodl jsem a sekl, což způsobilo zranění," řekl.

Tvrdil, že s dívkou prožili cestou hezkou chvilku i že si pěkně povídali. Když později mělo dojít k orálnímu sexu, pohádali se. „Nadávala mi, hodila po mě pásku, kterou jsem měl z práce a chtěl ji použit na opravu. Pak na mě chrstla SAVO, na záda, já se před ním otočil. SAVO jsem jí vzal a dostal facku. Pak jsem ji s ním polil. Hádali jsme se, byla agresivní, strkala do mě. Vzal jsem do ruky nůž a myslel, že přestane," vypovídal s tím, že mu také nadávala do Ukrajinců a podobně. Poté ji dle své výpovědi odstrčil a švihl nožem. „Ona zařvala, začala nadávat a já si uvědomil, že jsem ji asi zranil. Viděl jsem kapky krve na krku. Ona se zhroutila, spadla na bok," dostal se ve výpovědi ke kritickým okamžikům toho večera. „Já začal panikařit. MYslel jsem si, že jsem udělal, co jsem udělat nechtěl, že jsem zabil člověka. Přemýšlel jsem, co mám dělat, první, co mě napadlo, že se jí musím zbavit. Myslel jsem, že je mrtvá, ležela, nehýbala se. Zkusil jsem ji vzít za ruku, zda chladne," vypovídal Veselovskyy. Dodal, že dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu a zakryl kůrou. Pak odešel.

Soudní znalkyně obžalovaného nevykreslily právě v lichotivých barvách. „Je nebezpečný pro společnost, míra jeho nebezpečnosti je velmi vysoká,“ uvedla lékařka Eva Navrátilová. Její kolegyně Václava Tylová doplnila, že osobnost obžalovaného je patologicky strukturovaná, s disociálními rysy. Jeho emoční prožívání je velmi chudé a je nedostatečně socializovaný. Obě lékařky se shodly, že mladík má sklony k násilí. Potvrzují to mimo jiné i jeho praktiky v sexu, kdy nechybí sadomasochistické prvky či záliba ve zbraních. Podle Navrátilové do budoucna nelze vyloučit sexuální deviaci, konkrétně sadismus. Po propuštění by měl být pod dohledem sexuologa.

Dívka má následky

Ve čtvrtek zazněly závěrečné návrhy. Státní zástupce Richtr žádal stejně jako v obžalobě pro Veselovského 18 let vězení za pokus plánované vraždy i další skutky. „Jednal s rozmyslem, nešlo o afekt,“ vysvětlil s tím, že o tom svědčí vybavení, které měl cizinec s sebou, i jeho chování, např. rozřezávání oblečení či polévání dezinfekcí, čímž chtěl odstranit stopy. Připomněl také, co o něm řekli znalci. Dodal, že ač Veselovskyy některé skutky popírá, je přesvědčen, že spáchal vše, co je v obžalobě. A že chtěl vraždou zakrýt jiný trestný čin, znásilnění.

Zmocněnkyně poškozené Tereza Rogová připomněla, že obětí obžalovaného bylo dítě, k němuž se zachoval mimořádně amorálně, vůbec ho nezajímalo, co dívka cítí a jak dopadne. Připomněla také, že mladík je podle znalců pro společnost nebezpečný, je fascinován násilím a má sklony k sadismu. Dále uvedla, že oběť trpí kvůli znásilnění, útoku nožem a následného jednání obžalovaného posttraumatickou stresovou poruchou. „Má panické ataky, flashbacky. Má hrůzu z osob podobných obžalovanému. Má strach, že dokončí, co se mu nepovedlo,“ řekla Rogová s tím, že dívka stále potřebuje medikaci.

Obhájce obžalovaného Petr Brožovský soudu řekl, že ve spise není jediný přímý důkaz, že by jeho klient spáchal vše, co je uvedeno v obžalobě. Přitom on sám část ze skutků popírá. Dopustil se podle něj jen pohlavního zneužití a pokusu vraždy v prvním odstavci. „Je to v podstatě ještě dítě, to je třeba mít na paměti,“ řekl o obžalovaném. Dodal, že jeho klient by za adekvátní trest považoval 11 let ve věznici s ostrahou.

Sám Veselovskyy, který závěrečné řeči sledoval bez emocí, zopakoval, že ho mrzí to, co udělal, a že je štěstí, že školačka přežila. „Chci se jí omluvit. Doufám, že bude mít krásný život a že na mě brzy zapomene. Chci se omluvit i své rodině a své přítelkyni. Chci si odsedět trest a být lepším člověkem,“ prohlásil mladý Ukrajinec.

Rozsudek by měl padnout příští týden. Za vraždu ve třetím odstavci může být Veselovskému uložen trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně i trest výjimečný.