Malé ukrajinské holčičce bylo pouhých šest let, když ji nevlastní otec Andrii Ch. (40) poprvé vyzval, aby se svlékla. Pak prožila něco, co z paměti nevymaže. Od té doby ji podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, znásilňoval opakovaně. Dívenka musela strpět sex klasický, orální včetně vyvrcholení do úst, a další praktiky. To vše nejprve doma v Zakarpatské oblasti, a po útěku před válkou v ČR, v západočeských Mariánských Lázních. Muž se policii přiznal, u soudu ale vše popřel.

Andrii Ch., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně nezletilé poškozené, podle obžaloby na dívenku poprvé sexuálně zaútočil, když jí bylo šest let, to bylo v roce 2015. To už s její matkou žil čtvrtým rokem. Holčičce řekl, aby se svlékla, a když ho coby autoritu poslechla, poprvé poznala, jak bolí otčímova přítomnost na nejintimnějších místech. Pak jí vyhrožoval, že když cokoli řekne, pozabíjí její rodinu.

„Když bylo poškozené sedm až osm let, před odjezdem obžalovaného za prací do ČR, v místě jejich společného bydliště na Ukrajině, v době, kdy s ním byla poškozená sama, ji nejméně v deseti případech osahával na přirození, vykonal na ní soulož, nutil ji provádět mu orální sex,“ popsal v obžalobě státní zástupce Pavel Hajný s tím, že muž dítěti dokonce ejakuloval do úst. Holčičce nepomohlo, že se bránila. Když pak utekla s matkou, bratrem a dvěma nevlastními sourozenci před válkou za otčímem do ČR a žili v Mariánských Lázních, měl na ni Andrii Ch. opět několikrát sexuálně zaútočit. Vyhrožoval jí, že když cokoli řekne, sežene si zbraň a vystřílí jí rodinu.

Muž se při výslechu na policii letos v lednu, krátce po zatčení, k činu částečně přiznal. Uvedl, že nevlastní dceru sexuálně atakoval na západě Čech i na Ukrajině, v obou případech to mělo být dvakrát a jít o různé sexuální praktiky. Odmítl ale, že by šlo o klasický, orální či anální sex. „Miluji ji jako dítě i jako ženu. Vzrušuje mě. Měl bych se jít léčit,“ tvrdil Ukrajinec vyšetřovatelům.

Ve středu u plzeňského soudu, kam ho přivedla eskorta z vazby, ale zcela otočil a popřel vše, co je v obžalobě. „Nemohl jsem to udělat, protože je to moje dcera. Není to pravda, stejně jako není pravda, že bych jí vyhrožoval,“ tvrdil cizinec, který se podivoval nad tím, že by se roky znásilňována dívka nesvěřila matce, bratrovi, ani kamarádům či učitelům. Podle něj ji k výpovědi navedla její matka, která si našla jiného muže, opíjí se a jemu krátce před zadržením vyhrožovala, že skončí ve vězení. Dodal, že dnes již bývalá partnerka mu neodpověděla ani na jeden z padesáti dopisů, které jí poslal z vazby. To, že se policistům v lednu částečně přiznal, vysvětloval tím, že se bál, že ho policie zbije nebo že jeho tehdejší manželka odveze děti na Ukrajinu, kde je válka, a on je už neuvidí.

Líčení bude pokračovat výslechy dalších svědků. Poškozená po obžalovaném požaduje odškodné půl milionu korun, státní zástupce pro něj v obžalobě za znásilnění a vydírání navrhl sedmiletý nepodmíněný trest a poté vyhoštění. Maximální sazba je podle trestního zákoníku dvanáct let.