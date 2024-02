František S., jehož celé jméno ani tvář nelze publikovat, je obžalován z řady skutků - šíření pornografie, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, ze zneužití dítěte k výrobě pornografie, z vydírání a z navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

„Prvního skutku se měl obžalovaný jako mladistvý dopustit v prosinci 2017, kdy měl poškozené nezletilé zaslat minimálně v sedmi případech video zachycující mužskou masturbaci. Dalšího skutku se měl obžalovaný jako mladistvý dopustit dne 12. 11. 2018, kdy měl přes sociální síť Snapchat zaslat nezjištěné osobě fotografie s pornografickým obsahem zobrazující dívky evidentně mladší 18 let,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

Pak už se František S. zaměřil na jednu oběť, nezletilou dívku ze západu Čech. Již jako dospělý s ní navázal v roce 2019 přes sociální sítě komunikaci, v níž po ní opakovaně žádal zasílání jejích nahých fotografií, čemuž měla vyhovět a zaslat mu nejméně sedm takových fotografií a jedno video. „Na oplátku“ jí poslal svoje fotografie a videa, na kterých byl zachycen jeho pohlavní úd. V létě roku 2020 školačku, která si jej na Instagramu zablokovala, opětovně kontaktoval a pod pohrůžkou zaslání fotografií a videí jejím přátelům jí nutil k obnovení komunikace, což ze strachu učinila.

„Obžalovaný měl na poškozenou dále vyvíjet psychický tlak a vyhrožovat jí, že její fotky a videa pošle jejím přátelům a rodičům, pokud mu nezašle další fotografie, což odmítla. Obžalovaný měl dále poškozené nabízet osobní setkání za účelem vykonání orálního pohlavního styku. V důsledku jednání obžalovaného se měla u poškozené rozvinout posttraumatická stresová porucha. Obžalovaný si měl veškeré konverzace s poškozenými, fotografie a videa ukládat na flashdisk a tyto přechovávat ve svém bydlišti,“ doplnila Rubášová.

Za obdobné skutky padl v posledních měsících v Plzni i trest vězení, tento obžalovaný má ale reálnou šanci, že zůstane na svobodě. Státní zástupce totiž podal ke Krajskému soudu v Plzni návrh na uzavření dohody o vině a trestu, ve které navrhuje, aby byl obžalovanému uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 let, jehož výkon mu bude podmíněně odložen na zkušební dobu 5 let, a trest propadnutí věci. Obžalovaný by měl rovněž dle dohody uhradit poškozené náhradu nemajetkové újmy ve výš 150 000 Kč. Soudní senát ale dohodu schválit nemusí, pokud by se mu např. trest zdál příliš mírný.