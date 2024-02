Vše se odehrálo předloni 4. listopadu krátce před půlnocí v Lidovém domě v Blovicích, kde v tu dobu byla prodloužená tanečních. Michal K. (21) si tam chtěl s Ciglerem vyříkat, že dva týdny předtím plácl po zadku jeho přítelkyni Karolinu H. „Držel jsem ho kolem krku a ramen. Bylo to přátelské, podle mě se nebál a mohl kdykoli odejít. Asi padesátkrát jsem ho vyzval, aby se přiznal a omluvil se mojí přítelkyni, ale lhal mi do očí, že nic neudělal,“ líčil u Okresního soudu Plzeň-jih Michal K. Doplnil, že když poté na Ciglera začal křičet, inkasoval nečekanou ránu půllitrem. „Záchranka mě odvezla do nemocnice, kde jsem šel rovnou na sál,“ popsal.