Okresní soud Plzeň-město se bude muset zabývat tím, zda nepravdivý posudek na Petra Oswalda, obžalovaného z pokusu dvojnásobné vraždy na Sokolovsku, měl v jeho případě podstatný vliv na rozsudek.

Pokuta a ztráta znaleckého razítka hrozila soudnímu znalci Michalu Pořickému (55) za to, že vypracoval nepravdivý znalecký posudek, jímž chtěl pomoci Petru Oswaldovi, obžalovanému z pokusu dvojnásobné vraždy na Sokolovsku, k mírnějšímu trestu. Původní rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – město však ve čtvrtek zrušil v plném rozsahu Krajský soud v Plzni a rozhodl o vrácení věci soudu první instance. Ten se bude muset znovu zabývat tím, zda posudek vypracovaný obžalovaným znalcem, a který je předmětem obžaloby, měl podstatný význam pro rozhodnutí soudu.

„Vypracoval znalecký posudek, ve kterém vědomě v rozporu se skutečností uvedl, že u obžalovaného Oswalda je přítomna emočně instabilní porucha osobnosti, která byla přítomna jak před inkriminovanou dobou, tak i v době spáchání trestného činu, kterého se dopustil ve stavu silného afektu, hraničícího s afektem patickým, v předmětné době byly jeho rozpoznávací schopnosti plně uchovány, ale ovládací schopnosti podstatně snížené, blížící se jejich úplnému vymizení. Byl schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, ale nebyl schopen toto jednání ovládat,“ uvedl v obžalobě u městského soudu státní zástupce Štefan Oravec s tím, že závěry znalce mohly mít pro rozhodnutí soudu podstatný význam.

To, že by Oswaldovi vědomě pomohl, před soudem psychiatr Pořický z Berouna opakovaně odmítl. „Cítím se zcela nevinen,“ prohlásil Pořický, který je soudním znalcem už od roku 1999. Popřel, že by posudek napsal záměrně ve prospěch muže obžalovaného z dvojnásobného pokusu vraždy.

S tím ale nesouhlasil soudní znalec Jiří Švarc. „Domnívám se, že znalecký posudek byl vypracován za účelem, aby pachatel nedostal žádný trest, nebo dostal trest nižší,“ řekl Švarc, jenž plzeňský soud seznámil s výsledky ústavního znaleckého posudku, na jehož základě dostal Oswald 16 let a Pořický usedl na lavici obžalovaných.

Soudkyně Pořického potrestala peněžitým trestem ve výši 30 tisíc korun a na 30 měsíců mu zakázala vykonávat činnost soudního znalce. Obžalovaný se na místě odvolal, a tak případ nyní řešil Krajský soud v Plzni. Ten zrušil rozsudek v plném rozsahu a věc vrací okresnímu soudu.

„Napadený rozsudek jsme zrušili a vrátili okresnímu soudu. Ten se tím bude znovu zabývat a znovu pečlivě hodnotit provedené důkazy, zejména znalecké posudky a zabývat se otázkou, zda posudek obžalovaného, který nepochybně vykazuje i podle nás nějaké vady, naplňuje znaky skutkové podstaty tohoto žalovaného trestného činu,“ zdůvodnila rozhodnutí Krajského soudu v Plzni předsedkyně senátu Alice Bártová.

Kromě tohoto případu má Pořický ještě zásadnější malér. U plzeňského městského soudu na něj byla podána obžaloba, jež ho viní z toho, že měl sepsat bezmála čtyři desítky posudků, jež rozhodovaly o nucené hospitalizaci pacientů v Psychiatrické nemocnici Dobřany, přitom tyto muže či ženy vůbec nenavštívil a nevyšetřil, v posudcích navíc podle obžaloby uváděl nepravdivé či nepřesné diagnózy. První hlavní líčení se bude konat již brzy.