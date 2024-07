Sedm let kriminálu a pak vyhoštění na dobu neurčitou. To je trest pro Rumuna, který na západě Čech zaútočil nožem na svoji nevěrnou manželku. Když se ohnula čepel, vzal do ruky druhý nůž a bodal dál. Ženu by nejspíše zabil, kdyby její milenec, jenž žije na stejné ubytovně, nevyrazil dveře a nezachránil ji. Verdikt není pravomocný, cizinec se proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni na místě odvolal.

Rumun Nicolae S. (61), jehož jméno ani tvář kvůli ochraně oběti nelze zveřejnit, nikdy nedal své o sedm let mladší manželku F. S. ani facku. Vloni 10. září na Chebsku v něm ale bouchly saze poté, co se s životní partnerkou pohádal kvůli jejímu mileneckému vztahu s jejich krajanem C. D. (55). „Poškozené, která v tu dobu ležela na posteli, postupně dvěma kuchyňskými noži zasadil nejméně sedm bodných ran do levé části hrudníku, levého podpaží a obou horních končetin, přičemž poškozená se snažila bránit tak, že si kryla tělo rukama a schoulila se do klubíčka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Markéta Michlová s tím, že útok skončil, až když C. D., který slyšel sténání, vyrazil dveře a útočníka od ženy odtrhl. Pobodaná žena musela být převezena do nemocnice. Minimálně jedna z ran pronikla do pohrudniční dutiny a způsobila pneumotorax.

Nicolae S., s nímž byla komunikace velmi složitá, soudu řekl, že se necítí vinen, nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací a ani s navrženým osmiletým nepodmíněným trestem, je to podle něj mnoho. Pak odmítl vypovídat, četly se proto protokoly z policejních výslechů. V nich uvedl, že do ČR přišel pouhých pět týdnů před incidentem. Jeho žena tu pobývala déle, neboť tu pracuje. Tvrdil, že se s manželkou v osudný den pohádal kvůli její nevěře. Když mu řekla, že svého milence miluje, popadl nůž a chtěl si to s ním jít vyřídit, ale ona se mu v tom za každou cenu snažila zabránit. „Ztratil jsem nad sebou kontrolu. Bodal jsem ji, protože mi bránila, abych za ním šel. I když krvácela, tahala mě od dveří,“ líčil policii Nicolae S. Tvrdil ale, že ženě ani jejímu milenci ublížit nechtěl a činu lituje.

F. S. soudu se slzami v očích přiznala, že vztah s milencem navázala už v roce 2021, a pak odmítla proti manželovi vypovídat. Policii řekla, že manžel na ni zaútočil po hádce, když ležela na posteli. „Byla jsem překvapená, nikdy se takhle nechoval. Nikdy nebyl agresivní, nedal mi ani facku. Bránila jsem se, křičela o pomoc,“ líčila. To ji zachránilo, její sténání a volání o pomoc slyšeli příbuzní i její milenec. „Vyrazil jsem dveře. Viděl jsem, že obžalovaný má v ruce nůž. Všude byla krev. U vchodu, vpravo, vlevo, na stole, na zdi. Obžalovaného jsem odstrčil a F. S. vytáhl z místnosti ven,“ popsal soudu C. D.

Manželka obžalovaného, ač mohla zemřít, Nicolaemu C. odpustila. „Z celého srdce vám chci říci, že toho lituji. Prosím, abyste manželovi vyšli vstříc,“ apelovala na soud.

Obžalovanému za pokus vraždy hrozilo 10 až 18 let vězení, vyvázl ale s trestem mírnějším. Senát v čele se soudcem Janem Špetou mu uložil sedmiletý nepodmíněný trest a vyhoštění na dobu neurčitou. „Trest byl uložen pod spodní hranicí trestní sazby z důvodu, že šlo o pokus a zranění nebyla tak zásadní, poškozená nebyla ohrožena na životě. Navíc jsme přihlédli i k tomu, že bylo uloženo vyhoštění na dobu neurčitou,“ konstatoval soudce Špeta. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal. Věc tak bude řešit Vrchní soud v Praze.