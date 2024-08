Devětatřicetiletý Demeter měl se ženou, která je o sedm let mladší, komplikovaný vztah, dávali se dohromady a zase rozcházeli, občas to bylo divoké. Letos 5. ledna večer to ale málem skončilo tragédií. Demeter tehdy ženu, která šla se 42letým mužem, sledoval a pak dal dle všeho průchod žárlivosti.

Když je došel, schovala se žena za svůj doprovod, který se ji snažil chránit vlastním tělem, ale Demeter ho dle obžaloby varoval, ať to nedělá. Řekl, ať se do toho neplete a jde stranou, jinak bodne jeho psa. Pak ho varoval, že bodne jeho. Ale místo toho zasáhl ženu, kterou bodl do ramene. Pak odešel, ale po chvilce si to rozmyslel, otočil se a ženu, která se snažila spasit útěkem, dohnal a ještě jednou ji bodl. Poté z místa utekl. „Vypátrat a následně zadržet se ho podařilo druhý den odpoledne poblíž řadových garáží v Aši. Při zadržení muž s policisty spolupracoval, nebylo tak použito donucovacích prostředků,“ popsal Deníku policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Demeter poté skončil ve vazbě, odkud byl nyní přivezen k soudu. Tam se zpovídá nejen z pokusu vraždy a nebezpečného vyhrožování, ale i z distribuce drog. Po šest let měl poškozené částečně prodávat a částečně darovat pervitin.

U soudu Demeter popřel, že by ženu chtěl zabít, ale přiznal, že ji opakovaně bodl. Potvrdil i to, že ji zásoboval pervitinem, ale tvrdil, že i ona ho dodávala jemu.

Líčení bude pokračovat koncem září. Státní zástupce v obžalobě navrhl Demeterovi, jemuž hrozí až dvacetiletý nepodmíněný trest, třináct let ve věznici se zvýšenou ostrahou.