Osm let vězení žádá obžaloba pro plzeňského fitness trenéra Martina Sejka (47) i jeho partnerku Janu Vlčkovou (47), kteří se od úterý u Krajského soudu v Plzni zpovídají z toho, že si ve svém domě ve Všerubech na severním Plzeňsku zřídili pěstírnu, kde vyprodukovali velké množství rostlin konopí s THC, a s marihuanou pak kšeftovali. Vlčková ale odmítla jakoukoli vinu a muž se přiznal jen k pěstebnímu cyklu, který objevili policisté. Tvrdí, že rostliny pěstoval ze zdravotních důvodů.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Od přesně nezjištěné doby, nejméně od první poloviny roku 2021, až do jejich zadržení dne 29. září 2022 ve speciálně upravené pěstební místnosti rodinného domu ve Všerubech, jehož jsou vlastníci, skrytým způsobem a v rozporu se zákonem pěstovali tzv. indoor způsobem nejméně v pěti cyklech jdoucích po sobě rostliny konopí s obsahem účinné látky THC s cílem získat z nich marihuanu a tuto následně distribuovat další nezjištěné osobě či osobám,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Dodala, že v prvním až třetím cyklu sklidili nezjištěné množství rostlin, ve čtvrtém nejméně 66 rostlin a v pátém jim vyrostlo 48 rostlin, ty už ovšem sklidila policie. Z nich by podle ní bylo možné získat cca 3,5 kilogramu toxikomanicky využitelné drti. Obdobné množství měli podle Brázdové získat i z každého z předchozích cyklů. Bylo by to tak celkem více než 10 kilogramů. Kromě toho měla dvojice dle obžaloby v domě dalších pět rostlin a také sušinu.

Sejk, který se dle svých slov živí jako fitness trenér a masér v jednom z plzeňských fitek a k tomu ještě dělá údržbáře na čerpací stanici, i jeho partnerka obžalobu odmítli. Muž se přiznal jen k pátému pěstebnímu cyklu, který u nich doma objevila policie. Připustil ale, že konopí zkoušel pěstovat už od roku 2021, a to ze zdravotních důvodů. „Chtěl jsem si vyrábět tzv. Fénixovy kapky, které mi měly na moje potíže pomoci,“ tvrdil s tím, že jak neměl zkušenosti, tak se mu první čtyři cykly nevyvedly, zdravé rostliny vzešly až v pátém. „Moje přítelkyně proti pěstírně vždy bojovala. Pěstování bylo pouze pod mojí taktovkou,“ prohlásil Sejk a poté odmítl odpovídat na otázky.

Jeho družka, která má dle svých slov taktéž zdravotní problémy a v minulosti pobírala dokonce invalidní důchod, tvrdila soudu totéž. „S pěstírnou jsem nesouhlasila, ale je pravda, že jsem partnerovi nějaké věci hledala na internetu a pomohla jsem mu tam odnést nějaké komponenty. Také jsem přes pěstírnu chodila na půdu,“ vysvětlovala, jak se mezi konopí dostaly její otisky. Zpochybnila i odposlechy. Také odmítla odpovídat na dotazy.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech právě přehráváním odposlechů a prováděním dalších důkazů. Oběma obžalovaným hrozí vězení na 8 až 12 let, státní zástupkyně pro ně v obžalobě shodně navrhla osmileté nepodmíněné tresty a také peněžité tresty přesahující čtvrt milionu korun.