Když měl její dvanáctidenní syn potíže s dýcháním, nepřivolala mu mladá Plzeňanka zdravotnickou pomoc, ale léčila ho podle internetu. „Bála jsem se, že mi odeberou děti,“ vysvětlovala nyní u Krajského soudu v Plzni.

Chlapečkovi diagnostikovala zaskočené mléko, novorozeně ale mělo poraněný mozek, zřejmě po pádu z výšky na zem. Když nakonec Martina M. (24) přece jen záchranku zavolala, lékaři již novorozenci nemohli pomoci. Obžaloba pro trojnásobnou matku žádá 5,5 roku až šest let vězení.

„Poté, co 24. února 2022 mezi půl jedenáctou a dvanáctou hodinou zjistila poruchu zdraví svého nezletilého syna, spočívající v potížích s dýcháním, vyhledala na internetu informace související s dýcháním novorozence. Když našla informace o tom, co dělat, když miminku zaskočí mléko, dospěla k závěru, že zdravotní potíže nezletilého spočívají právě v tom, že mu zaskočilo mléko a potřebuje uvolnit dýchací cesty,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Martina M., jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, postupovala podle nalezených rad a dosáhla toho, že chlapeček vyzvrátil nějaké mléko. „Jeho zdravotní stav se ale nezlepšil, nadále se zhoršoval a ve stále kratších intervalech u nezletilého docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť byl připojen k monitoru dechu. Přesto se nadále soustředila na vlastní diagnózu a na opakované zástavy dýchání reagovala tím, že prováděla formu pomoci dle své úvahy stlačováním hrudníku novorozence a opakovaným zasazováním hrubých úderů do zad, které mu způsobily hematomy,“ konstatovala Brázdová.

Matka dle ní stále oddalovala přivolání zdravotnické pomoci, a když tak učinila, bylo již pozdě, neboť došlo k celkovému kolapsu vitálních funkcí novorozence. Příčinou smrti byl otok mozku při pohmoždění mozku a při krvácení pod tvrdou plenu mozku. „Vznik těchto poranění by podle znaleckého posudku bylo možno vysvětlit pádem novorozence z náručí dospělého jedince s úderem temene o pevnou zem. Smrti novorozence by bylo možno zabránit, pokud by byla včas poskytnuta odborná lékařská pomoc,“ konstatovala žalobkyně.

Martina M. u soudu vysvětlovala oddalování přivolání záchranářů obavou z odebrání dětí. „Už jednou předtím mi sebrali starší dceru, a to kvůli modřině na tváři a krvácení do očička. Bývalý přítel se pak přiznal, že to udělal on, já dětem dávala vše, co jsem mohla. Teď jsem se bála, že mi odeberou obě děti,“ vysvětlovala. Hájila se, že synovi se snažila poskytnout nejlepší pomoc, jakou mohla.

Na otázku předsedy soudního senátu Tomáše Boučka, jak si vysvětluje, že dítě zemřelo na následky poranění mozku, naznačila, že za vším může stát její bývalý přítel. Když měl chlapce večer před jeho smrtí v náručí vedle v pokoji, tak prý najednou uslyšela ránu. „Když jsem se tam šla podívat, malý nebyl v hnízdečku, ale vedle. Když jsem se Tomáše ptala, co se stalo, odbyl mě, a já se radši víc neptala. On mě týral a pro ránu nešel daleko,“ hájila se Martina M. Přiznala, že aktuálně nemá v péči starší dcerku, ani mladší, která se jí narodila letos v lednu. „Kde je starší teď, nevím, mám OSPODem (orgán sociálně právní ochrany dětí – pozn. aut.) zakázáno se k ní přiblížit. Mladší dcerka je v péči svého otce, mého současného přítele. K tomu ho hned v nemocnici donutil OSPOD,“ tvrdila 24letá žena.

Líčení bude pokračovat v dubnu výslechy svědků a soudních znalců.