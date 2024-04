Incident mezi motorkářem Antonínem M. (43) a koloběžkářem Janem N. (46) se odehrál vloni 22. července v nočních hodinách na Přešticku. Oba muži se tehdy setkali na křižovatce a Antonín M. se do Jana N. pustil kvůli tomu, že byl podle něj nedostatečně osvětlen. Koloběžkář se podle obžaloby ale rozhodl nereagovat a odjet. S tím se však motorkář nesmířil. „Poškozený měl obžalovaného následovat na motorce a dvakrát jej uhodit do zátylku, v důsledku čehož měl obžalovaný dvakrát spadnout do příkopu,“ popsala další dění mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

Pak už mezi muži na silnici mezi Přešticemi a Příchovicemi, k nimž mají oba osobní vztah, došlo k fyzickému konfliktu. Antonín M. měl Janu N. vyhrožovat a ten jej uchopil do tzv. kravaty. Jak dlouho ho držel, bude předmětem soudního dokazování. On sám tvrdí, že to odhaduje maximálně na minutu. Soudní znalec však konstatoval, že rdoušení muselo být intenzivní a trvat několik minut. Výsledkem byla zlomená jazylka.

Snaha o motorkářovu záchranu byla marná. Po činu policisté Jana N. obvinili z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, kde je trestní sazba 8 až 16 let. Vzhledem k tomu, že jde o bezúhonného člověka, který má práci i rodinu, nebyl vzat do vazby, ale byl vyšetřován na svobodě. Spis již byl uzavřen a muž, který je aktivním sportovcem, brzy stane před soudem.

Motorkář nepřežil u Příchovic konflikt s koloběžkářem

„Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 8,5 až 9 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ informovala Rubášová. V případě odsouzení by tak Jan N. skončil mezi nejtěžšími zločinci, dokonce i např. pro Viktora Veselovského, jenž v Plzni znásilnil a poté se pokusil brutálně zavraždit školačku, navrhl žalobce tento týden pobyt v mírnějším typu věznice.

Obhájce Jana N. Václav Polomis ale věří, že se při hlavním líčení podaří dosáhnout překvalifikování činu. „Teď je to těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. V trestním zákoníku je ale i těžké ublížení na zdraví s následkem smrti z omluvitelné pohnutky. Právě o překvalifikování na tento trestný čin budeme usilovat,“ řekl Deníku Polomis, který si je vědom, že soud by musel dojít k závěru, že chování oběti bylo zavrženíhodné. Polomis připomněl, že jeho klient se ke všemu doznal a od počátku vypovídá kontinuálně. „Je z toho velmi špatný. Je to slušný chlap. Ten druhý byl opilý, měl v sobě marihuanu, neměl řidičský ani technický průkaz a neměl právě dobrou pověst, byl znám jako agresor. Mého klienta napadl,“ konstatoval Polomis. Připustil, že jeho mandant jel z oslavy a byl lehce ovlivněn alkoholem.

Ze smrti motorkáře je vesnice v šoku. Koloběžkáři hrozí až 16 let vězení

Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti z omluvitelné pohnutky hrozí až čtyřletý nepodmíněný trest, podle Polomise by v případě této právní kvalifikace mohla být ve hře i podmínka.