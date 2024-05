Po velmi vyhrocené domácí hádce uchopil svého vlastního půlročního syna a křičel, že ho zabije, pokud ho nenechají odejít. S miminkem vylezl oknem, položil ho do auta a odjel. Zadržen byl po velkých policejních manévrech až po několika hodinách. Státní zástupce pro něj u Krajského soudu v Plzni žádal pět let vězení, senát ho ale zprostil obžaloby.

Důvodem byl nedostatek důkazů, neboť proti němu odmítli vypovídat jeho blízcí a soud jiné relevantní důkazy neměl. Úplně bez trestu ale muž z Plzně ze soudní síně neodešel, dostal podmínku za řízení v opilosti a bez řidičského oprávnění.

Jan T. (31), jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně nezletilého poškozeného, se podle obžaloby v ranních hodinách 2. srpna 2023 v Plzni v rodinném domě pohádal s družkou Adélou D. a poté ji fyzicky napadl kvůli podezření, že je mu nevěrná. Způsobil jí hematomy na levém a pravém rameni, na krku a další zranění. „Hádka nabyla takové intenzity, až otec obviněného ze strachu o vývoj situace vyrazil dveře do pokoje. Nastala prudká hádka mezi obžalovaným a jeho otcem, obžalovaný uchopil svého šestiměsíčního syna, jehož matkou je Adéla D., a domáhal se volného odchodu, jinak že syna zabije. Vzápětí na to vylezl i se synem oknem, položil ho volně na sedačku vozu BMW a odjel,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Následovala poměrně rozsáhlá policejní akce, při níž byl Jan T. zadržen po několika hodinách v Křimicích. Kromě toho jej obžaloba viní i z toho, že ač neměl potřebné řidičské oprávnění a navíc požil alkohol, řídil loni v květnu v Plzni motocykl, se kterým navíc havaroval. Dle znalců měl přes jedno promile.

U prvního líčení Jan T., kam ho ještě přivedla eskorta z vazby (z té byl právě po tomto jednání propuštěn), odmítl, že by čin spáchal. „Cítím se být nevinen. To, co je v obžalobě, není pravda, rozhodně jsem nikoho k ničemu nenutil ani nevyhrožoval, nikomu jsem nechtěl ublížit. Syna miluji, jeho narození byla nejkrásnější věc v mém životě,“ přečetl soudu ze svých poznámek Jan T. a poté odmítl odpovídat na otázky. Dodal, že s rodinou včetně družky má dobré vztahy a slíbil, že se vyvaruje i drog a alkoholu, s nimiž měl v minulosti problémy. Dokonce nabídl, že je ochoten se ambulantně léčit, jen když se dostane na svobodu. „Chtěla bych, abyste ho pustili, plánuji s ním další život,“ apelovala na soudní senát Adéla D. Jinak ale k věci odmítla vypovídat, stejně jako rodiče obžalovaného.

Senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou potrestal Jana T. za řízení v opilosti a bez patřičného oprávnění 15 měsíci, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu tří let, kromě toho mu uložil zákaz řízení na 18 měsíců. Obžaloby ze zločinu braní rukojmí, za který mohl dostat až 12 let kriminálu, byl ale Jan T. zproštěn. Soudkyně Bočková v odůvodnění rozhodnutí uvedla, že zatímco u alkoholické jízdy na motocyklu nebylo o vině obžalovaného pochyb, v případě ze závažnějšího ze skutků nezbylo, než Jana T. zprostit obžaloby, neboť se nepodařilo prokázat, že se skutek stal. „Všichni, co se seznámili se spisovým materiálem, vědí, k jakému jednání ze strany obžalovaného došlo, ale soud musí vycházet jen z procesně použitelných důkazů,“ vysvětlila Bočková s tím, že klíčové bylo, že družka i rodiče po zahájení trestního stíhání využili svého práva a nevypovídali. Soud dle ní uvažoval i o změně právní kvalifikace, ale protože by byl v tomto případě nutný souhlas družky Jana T. s jeho trestním stíháním a ona uvedla, že ho nedá, soud ke změně přistoupit nemohl.

Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na případné odvolání.