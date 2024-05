Býval policistou, ale po maléru s pokutami, které vybíral od řidičů a které si nechával, skončil před soudem a musel uniformu svléci. Teď se Tomáš Dušek (47) z Plzně před soud vrátil. Ovšem rovnou před krajský, a to v Plzni. Podle obžaloby byl šéfem gangu, jenž po několik let v Plzni a na Domažlicku pěstoval marihuanu, kterou následně prodával. Duškovi, jenž se ke všemu přiznal, hrozí až 12 let vězení. Dalším obviněným, mezi nimiž jsou podnikatelé, pracovnice domova pro seniory či důchodce, hrozí tresty nižší. I tak ale vysoké. Někteří se stejně jako Dušek doznali, jiní vinu popřeli.