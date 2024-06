Zdroj: Milan Kilián

Senát plzeňského soudu v čele se soudkyní Lucií Bočkovou dospěl loni na podzim k závěru, že v období nejméně od května 2021 do února 2022 byli všichni obžalovaní členy organizované skupiny, v níž vedoucí úlohu zastával Tomáš Vavřík. „Ten vše organizoval, trestnou činnost koordinoval a finančně zajišťoval. Obstarával zásoby sušeného konopí určeného k distribuci,“ uvedla v rozsudku Bočková. Pravou rukou šéfa a tzv. kurýrem byl podle rozsudku Bajger, jenž měl na starosti kompletaci, vážení a balení zásilek s drogami. To činil v autoservisu či jedné z garáží a následně měl pod palcem závoz marihuany do několika klubů v Plzni. Tam je za provizi distribuovali k zákazníkům další členové party. Dodavatelem konopí byl Heppner, který marihuanu sám pěstoval, a když nestačila, neboť kšefty byly dle rozsudku veliké, sháněl ji od jiných „zahradníků“. Nebylo to samozřejmě zdarma a vydělávali i členové party, kteří marihuanu prodávali zákazníkům klubů.

„Šlo o dlouhodobě fungující organizovanou skupinu osob, kdy každý si byl plně vědom své role, úkolu a tento si bez dalšího plnil. Vavřík do chodu této skupiny vstupoval jen v případě problémů, sporů, které bylo potřeba řešit,“ konstatovala Bočková.

Nejtvrdší trest uložil senát plzeňského soudu šéfovi Vavříkovi, jenž dostal 9 let a peněžitý trest 1,5 milionu korun. Bajger a Pulda „vyfasovali“ osm let, Bajger navíc přišel o své BMW, v němž rozvážel drogy, a Pulda dostal peněžitý trest 800 tisíc korun. Heppner, Čížek a Súkeník odešli od soudu s trestem v délce 2,5 roku, Červený dostal o půl roku méně. Státu navíc propadly všechny drogy zajištěné při domovních prohlídkách, vybavení pěstíren, mobily a další věci.

„Byť obžalovaný Vavřík trestnou činnost popíral, soud má za to, že právě on byl organizátorem. Usvědčuje ho mimo jiné Bajger, který se v přípravném řízení doznal k trestné činnosti a usvědčoval i ostatní spoluobžalované,“ uvedla Bočková s tím, že soud měl ale i řadu dalších důkazů včetně např. odposlechů. „Peněžitý trest, uložený Vavříkovi, je jen zlomek toho, co získal. Jde o hotovost, kterou měl doma,“ vysvětlila soudkyně a dodala, že šéf gangu i někteří další členové mají sklony k páchání trestné činnosti, nejde o jejich první konflikt se zákonem.

Následovalo odvolání, jehož výsledek většinu členů gangu potěšil. „Vrchní soud v Praze z podnětu odvolání čtyř obžalovaných napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni částečně zrušil a znovu rozhodl tak, že těmto obžalovaným uložil tresty odnětí svobody delšího trvání, avšak nově s podmíněným odkladem výkonu trestu,“ informoval Deník mluvčí VS Praha Vít Vatra s tím, že odvolání dalších tří obžalovaných byla pro nedůvodnost zamítnuta. Neuspěli Vavřík, Bajger a Pulda. Odsedí si tak devět, respektive osm let. To Heppner, Čížek, Súkeník a Červený za mříže nakonec nemusí. Všem byl uložen trest odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let, což je nejdelší možná podmínka. Verdikt je pravomocný