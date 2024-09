Doma v paneláku v Brněnské ulici v Plzni choval Jan K. (40) bez povolení jedovaté hady, což se mu vymstilo. Uštkla ho zmije nosorohá, jeden z nejjedovatějších afrických hadů, a on musel být ve vážném stavu transportován letecky do Prahy. Doslova bojoval o život. Lékaři ho dokázali zachránit a teď je již zpět doma. Čeká ho ale trest, jímž bude nejspíše pokuta. Ta může činit až 400 tisíc korun.

Zmije nosorohá, která disponuje poměrně silným jedem, jenž rozkládá tkáň a způsobuje masivní krvácení, Jana K. uštkla letos 4. května. „Mělo se tak stát při krmení. On si stihl přivolat zdravotnickou záchrannou službu, která nám případ oznámila,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Dodala, že na místě bylo zjištěno, že muž choval šest hadů, z toho některé jedovaté. Zmije nosorohé měl dokonce dvě. „Nikdo jiný tehdy naštěstí nebyl ohrožen, zmije z terária neutekla. I ostatní plazi byli v teráriích,“ dodala Raindlová. Na místě byl po události i kurátor pro plazy plzeňské zoologické zahrady, který potvrdil, že zvířata jsou řádně zabezpečena, a pomohl s jejich identifikací.

Uštknutý chovatel byl převezen na specializované zdravotnické pracoviště v Praze, kde mu byla podána potřebná protilátka, což ho zachránilo. „V Česku je dostupné sérum a špičkoví odborníci na tyto situace, takže už 20 let nedošlo k úmrtí,“ řekl Deníku mluvčí Zoo Plzeň Martin Vobruba. Podle lidí seznámených s případem byl chovatelův stav velmi vážný, Deníku se ho ale před pár dny podařilo zastihnout už v jeho bydlišti. Do řeči mu však nebylo. „Tak nějak se z toho už dostávám, jsem doma. Každý, kdo chová jedovaté hady, si asi umí představit, co se stalo. Víc k tomu říkat nechci, nezlobte se, nechci to rozmazávat,“ řekl pouze.

Případem se zabývali policisté, kteří zjistili, že Jan K. neměl potřebná povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž patří i jedovatí hadi. Trestného činu se tím ale podle nich neodpustil. „Přestupek jsme oznámili na Úřad městského obvodu Plzeň 1,“ informovala Raindlová.

close info Zdroj: se svolením PČR zoom_in Fotografie terárií a hadů pořízené policií krátce po květnovém incidentu v bytě Jana K.

Mluvčí ÚMO 1 Miroslava Vejvodová Deníku potvrdila, že věc řeší tamní odbor životního prostředí a dopravy. „Podnět jsme obdrželi a nyní čekáme na odborné vyjádření veterinární správy. Poté budeme případ řešit jako přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ konstatovala Vejvodová. „My můžeme ve vyjádření pouze potvrdit, že povolení k chovu neměl a dodnes nemá,“ doplnil k tomu Marek Svoboda z Krajské veterinární správy Plzeňského kraje. Dodal, že veterináři se případem více zabývat nebudou a neřeší ani to, jaký byl další osud hadů. Není tak vyloučeno, že nebezpečná zvířata jsou stále v bytě Jana K., ač nemá povolení. „To si ani neumím představit. Když jsme se to v květnu při těch manévrech, které se tu odehrávaly, dozvěděli, pořádně nás to vyděsilo,“ reagoval jeden z obyvatel domu.

A jaký trest Janu K. hrozí? „Obecně je možné uvést, že správní orgán má možnost uložit pokutu až do výše 400 tisíc korun,“ řekla Vejvodová. Doplnila, že radnice řešila podobný případ, kdy chovatele uštkl nelegálně chovaný had, i v roce 2017. „Tehdy jsme vyměřili pokutu 4 tisíce korun. Bohužel nebyla do dnešního dne zaplacena a je určena k vymáhání,“ uzavřela.