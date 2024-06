Když objevila čtveřice pracovníků ostrahy plzeňského vlakového nádraží v plechové hale spícího bezdomovce a zdálo se jim, že se při nuceném vyhazovu zvedá příliš pomalu, nastříkali mu do očí slzný plyn, surově ho zbili, naložili ho do nákupního vozíku, pak ho vyklopili, zase zbili a poté ho ještě dva z nich oloupili o šperky mající hodnotu pár stokorun. Jeden si to navíc natáčel na mobil. Všem hrozily až desetileté nepodmíněné tresty, ale u plzeňského městského soudu vyvázli v pátek s podmínkami. Musí také uhradit škodu.

Obžalovaní Patrik Beran, Filip Štrob, Jindřich Lídl a Martin Kadlec u Okresního soudu Plzeň-město | Video: Milan Kilián

Incident se odehrál vloni 9. ledna. Patrik Beran (23) z Holýšova, Filip Štrob (24) z Trhového Štěpánova, Jindřich Lídl (20) ze Skelné Huti a Martin Kadlec (39) z Plzně tehdy před půlnocí našli v neužívané hale u nádraží spícího M. K. (55). „Hrubým způsobem ho vyzývali, aby z místa odešel. Tento se postupně začal balit, avšak jeho tempo obžalovaní vyhodnotili jako nedostatečné, proto jej fyzicky napadli,“ uvedl státní zástupce Michal Klíma. Čtveřice bezdomovci nejdříve nastříkala do obličeje slzný sprej a pak ho bili teleskopickým obuškem, kopali do něj a mlátili ho pěstmi.

Následně ho násilím vytáhli z haly, uložili ho do nákupního vozíku, z něhož ho posléze vyklopili, a kopali ho do do obličeje. Způsobili mu tak různá zranění včetně zlomenin oční jamky a žeber, i tak to ale ještě pro něj dopadlo dobře, dle znalců mu mohli způsobit těžký otřes mozku s bezvědomím, vážné poranění zraku či pneumotorax.

Tím ale utrpení M. K. neskončilo. „Beran a Štrob mu na prostranství před halou strhli z krku masivní ocelový řetízek s přívěskem ve tvaru maltézského kříže v hodnotě 500 korun a následně se dožadovali vydání prstenu v hodnotě 200 Kč, který měl na pravé ruce. Když to poškozený se slovy, že jde o dárek od dcery a raději si nechá zlomit ruku, než aby ho vydal, odmítl, i přes jeho odpor mu prsten násilím sundali,“ řekl Klíma a dodal, že Lídl to vše sledoval, natáčel na mobil a ještě se poškozenému vysmíval.

Z obžalovaných má trestní minulost jen Kadlec, který byl trestán soudem v roce 2014, brzy ho navíc čeká další soud, neboť řídil pod vlivem pervitinu.

Všichni čtyři obžalovaní u soudu prohlásili vinu. „Chci se omluvit. Velmi toho lituji, nechal jsem se unést,“ sypal si hlavu popelem Štrob a omluvil se i Lídl. „Nevím, co to do mě vjelo,“ řekl.

Poškozený vzhledem k prohlášení viny všech obžalovaných nevypovídal, Deníku ale řekl, že to, co prožil, si nikdo neumí představit, že se bál o život. Jeho zmocněnec v soudní síni uvedl, že jeho klient má dodnes psychické následky a připomněl, že staršího, nemocného člověka zbili čtyři mladí muži. Žádal pro něj odškodné.

Dnes již bývalým pracovníkům ostrahy hrozily až desetileté nepodmíněné tresty, ale za mříže nepůjde ani jeden. Senát v čele se soudcem Josefem Prachem všem shodně uložil tříletý trest, odložený na zkušební dobu. U Berana a Štroba na 54 měsíců, u Kadlece na 36 a u Lídla na 30 měsíců. Beran a Štrob musí také zaplatit shodně peněžitý trest ve výši 5000 korun a státu propadl Lídlův teleskopický obušek. Všichni obžalovaní musí společně zaplatit poškozenému částku 100 tisíc korun za bolestné a utrpěné duševní útrapy a zdravotní pojišťovně 18 tisíc za náklady na léčbu zraněného. Verdikt není pravomocný, dva z obžalovaných a státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.

M. K. Deníku řekl, že mu nevadí, že nejdou viníci do vězení, důležité pro něj je, že byli potrestáni a že mu uhradí nemajetkovou újmu.