Patnáct až dvacet let vězení, či dokonce výjimečný trest hrozí mladému Ukrajinci, který vloni v létě znásilnil v Plzni v Lobzích teprve patnáctiletou dívku a následně se ji snažil velmi drsným způsobem zavraždit. Dívku zachránilo to, že předstírala svoji smrt. Jak Deníku ve čtvrtek potvrdil plzeňský krajský státní zástupce Jiří Richtr, na cizince nyní podal obžalobu.

Policejní eskorta přivádí k městskému soudu v Plzni obviněného mladíka. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

„Ve středu 21. února byla ke Krajskému soudu v Plzni podána obžaloba na jednu osobu pro zločin pohlavní zneužití, zločin znásilnění a pokus zločinu vraždy. V případě uznání viny je tato osoba ohrožena trestní sazbou 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečným trestem,“ řekl Deníku Richtr. Trest, který v obžalobě cizinci navrhl, nechtěl komentovat, neboť dotyčnému dosud nebyla doručena obžaloba.

Jak již Deník informoval, hrůzný čin, který vyvolal nejen v Plzni značnou nevoli proti Ukrajincům a přiměl k vyjádření i politiky, se stal vloni v srpnu. Policisté tehdy uvedli, že mladík, který v České republice žije dlouhodobě, vylákal 15letou Plzeňanku na procházku kolem řeky. „S tím, že po cestě odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku,“ informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že pak Ukrajinec na školačku brutálně zaútočil. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala,“ doplnila Raindlová.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Na podporu dívky byla uspořádána sbírka.