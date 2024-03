Sedm let vězení a peněžitý trest přesahující pět milionů korun navrhl v úterý u plzeňského městského soudu státní zástupce Jan Scholle pro bývalého místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra. Ještě delší pobyt za mřížemi žádá pro bývalého sportovního ředitelě Slavoje Vyšehrad Romana Rogoze. Rozsudek by měl padnout 18. června.

Příchod Romana Berbra k Okresnímu soudu Plzeň-město. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Scholle navrhl celkem tři nepodmíněné tresty. Pro Romana Berbra požaduje sedm let vězení, peněžitý trest 5,55 milionu korun a zákaz činnosti. Bývalému sportovnímu řediteli Slavoje Vyšehrad Romanu Rogozovi navrhuje 7,5 roku vězení a peněžitý trest (jde ale o souhrnný trest s předchozím odsouzením) a někdejšímu hráči a funkcionáři Michalu Káníkovi šest let a osm měsíců vězení a peněžitý trest. V posledním případě jde o výrazně vyšší trest, než byl navržen v obžalobě. Scholle to zdůvodnil změněným přístupem obžalovaného před soudem oproti přípravnému řízení.

V nejsledovanějším fotbalovém procesu posledních let usedli na lavici obžalovaných Roman Berbr, Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk a jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad. Obžaloba byla podána pro podplácení, přijetí úplatku a další trestné činy. V případě Berbra, Rogoze, Grímma, Káníka, Kříže a Vyšehradu byla trestná činnost dle obžaloby spáchána ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle státního zástupce Jana Scholleho se obžalovaní pokusili ovlivnit zápasy II. a III. nejvyšší soutěže a někteří z nich si také neoprávněně přisvojili finanční prostředky Plzeňského krajského fotbalového svazu a způsobili mu tak škodu v celkové výši přesahující 2,3 milionu korun.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Většina obžalovaných včetně Berbra před soudem vinu odmítla. Nejotevřeněji hovořil bývalý rozhodčí Tomáš Grímm z Rokycanska, který je v případu veden jako spolupracující obviněný. Grímm se v květnu doznal k tomu, co je mu kladeno obžalobou za vinu, a jako první „namočil“ Berbra. Ten tehdy reagoval slovy „pomáhej všem pánbůh“.

Soud už loni přijal dohody o vině a trestu, které se Schollem uzavřeli čtyři obžalovaní - bývalý rozhodčí Tomáš Grímm a Marek Janoch, bývalý delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský. Všichni dostali podmíněné a finanční tresty a zákazy činnosti. Podmíněné tresty, pokuty a zákazy činnosti navrhuje státní zástupce i zbývajícím obžalovaným rozhodčím, delegátům či funkcionářům nebo hráčům.