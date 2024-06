Ač je recidivista, dostal letos Jan Jelínek (37) za onanování před ženami a dítětem jen podmínku. Jenže podané ruky si nevážil a pouhý měsíc poté na veřejnosti vyndal z kalhot svoje mužství a věnoval se masturbaci. Bylo to v Plzni za bílého dne a předváděl se před dvěma mladičkými dívkami, viděli ho ale i dospělí.

Jan Jelínek u Okresního soudu Plzeň-město. | Foto: Deník/Milan Kilián

Teď už s ním soud žádné slitování neměl a poslal ho za mříže. A protože se dá předpokládat, že se mu přemění i předchozí podmínka, hned tak se na svobodu nepodívá.

Jelínek, jehož do soudní síně přivedla eskorta z vazby, je recidivista, má za sebou už sedm trestů. Většina byla za majetkovou trestnou činnost a za maření výkonu úředního rozhodnutí, letos k nim přibylo i výtržnictví. Už to zná i za mřížemi, kde si odpykal celkem dvacet měsíců. Během trestu byl přemístěn do plzeňské věznice, odkud byl také po jeho skončení propuštěn. Protože se nemohl vrátit do Jihlavy, kde předtím žil a kde mu soud uložil zákaz pobytu, zůstal v západočeské metropoli. Střechu nad hlavou mu zajistila charita a dle svých slov žil z úspor z vězení. Práci neměl. „Naposledy jsem pracoval asi před pěti lety,“ přiznal v pátek u plzeňského městského soudu. Přiznal i to, že má dluhy a exekuce v řádech statisíců korun a že v minulosti opakovaně kradl. „Bylo to z nouze,“ tvrdil muž drobného vzrůstu, který má potetovaný i obličej.

V Plzni vydržel dobrotu sekat jen několik týdnů. Podle obžaloby letos 1. března kolem 13.30 hodin onanoval nejprve na chodníku u tamního Jiráskova náměstí, a to před dvěma dívkami ve věku 14 a 15 let, a poté se přesunul na travnatý porost, kde pokračoval v ukájení, ač ho přitom viděla žena v autě či procházející muž. „Jednání se dopustil i přesto, že byl trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Berouně ze dne 30. ledna 2024 uznán vinným přečinem výtržnictví, a to na skutkovém základě, že 29. ledna 2024 v odpoledních hodinách masturboval nejméně před čtyřmi ženami a jedním dítětem,“ uvedl státní zástupce Michal Himmer.

Jelínek u soudu nezapíral. „Je to pravda, udělal jsem to,“ řekl a prohlásil vinu. Podle soudní znalkyně, lékařky Evy Navrátilové, netrpí Jelínek duševní poruchou. Diagnostikovala však u něj disociální poruchu. V době spáchání činu byl podle ní příčetný. Ochranné opatření, např. léčení, nenavrhla.

Jelínka, jemuž hrozil až tříletý nepodmíněný trest, poslala soudkyně Kateřina Kubiasová na třináct měsíců do věznice s ostrahou. „Jiný než nepodmíněný trest nepřicházel v úvahu,“ konstatovala soudkyně, která připomněla, že čin spáchal v podmínce. Na druhou stranu mu ale výrazně polehčuje prohlášení viny, díky němuž dostal trest ve spodní polovině trestní sazby.

Verdikt není pravomocný, lhůtu na odvolání si ponechal státní zástupce, jenž žádal o měsíc delší trest, i obžalovaný. Pokud by verdikt nabyl právní moci, dá se očekávat, že si Jelínek pobyt za mřížemi prodlouží o šest měsíců, neboť mu bude přeměna podmínka z Berouna.