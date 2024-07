K neobvyklému incidentu došlo v jedné z plzeňských samoobsluh. 26letý muž se rozhodl, že místo běžného nákupu použije obchod jako místo k okamžité konzumaci alkoholu. Vešel do obchodu a zamířil si to rovnou k regálu s alkoholem, vybral si láhev zřejmě své oblíbené značky, otevřel ji a začal pít přímo na prodejní ploše. Vedoucí prodejny si rychle všimla mužova chování a vyzvala ho, aby za zboží zaplatil. To se mu ale nelíbilo a odmítl platit.

Na místo dorazili přivolaní strážníci, muže vylustrovali a zjistili, že má o něj zájem státní policie. Proto muže zadrželi.

„Zlodějíčka jsme tedy doprovodili rovnou na příslušnou obvodní služebnu státní policie, kde jsme ho předali k dalším úkonům,“ sdělila policejní mluvčí Tereza Schliková.