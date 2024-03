Pořád jsme mu vyhazovali nože, přiznali u plzeňského soudu rodiče Ukrajince, jemuž hrozí až doživotí.

Viktor Veselovskyy u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Pořád jsme mu vyhazovali nože, přiznali u Krajského soudu v Plzni v pátek rodiče Viktora Veselovskyho (19), který v Plzni dle obžaloby znásilnil a pobodal 15letou školačku. Když si myslel, že je mrtvá, těla se chladnokrevně zbavil. Podle soudních znalkyň mladý Ukrajinec má sklony k sadismu a je nebezpečný pro společnost. Ústavní léčbu pro něj ale nenavrhly.

„Obžalovaný je nebezpečný pro společnost, míra jeho nebezpečnosti je velmi vysoká,“ uvedla soudní znalkyně Eva Navrátilová. Její kolegyně Václava Tylová doplnila, že osobnost obžalovaného je patologicky strukturovaná, s disociálními rysy. Jeho emoční prožívání je velmi chudé a je nedostatečně socializovaný. Obě lékařky se shodly, že mladík má sklony k násilí. Potvrzují to mimo jiné i jeho praktiky v sexu, kdy nechybísadomasochistické prvky, či záliba ve zbraních. Podle Navrátilové do budoucna nelze vyloučit sexuální deviaci, konkrétně sadismus. Vzhledem k nízkému věku ji nyní nelze ještě potvrdit, ale do budoucna je podle ní na 80 procent pravděpodobné, že bude u Ukrajince tato deviace diagnostikována. „Měl by být po propuštění pod dohledem sexuologa, s léčbou by se mělo začít již ve výkonu trestu, pokud bude odsouzen,“ upozornila Navrátilová, podle níž by měl být cizinec pod lékařským dozorem minimálně do 50 let. Postačí podle ní ale ambulantní léčba, ústavní nutná není. Detenci uložit nelze, neboť cizinec netrpí duševní poruchou. Lékařky se také shodly, že mladík byl schopen rozpoznat důsledky svého jednání a byl schopen ho ovládat. Když se zbavoval těla, postupoval podle nich naprosto chladnokrevně. „Bylo to čistě racionální jednání disociálního jedince, řídil se americkými filmy,“ uzavřela Navrátilová.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Soudní znalec z oboru soudního lékařství Hynek Řehulka řekl, že dívka měla kromě dvou bodnořezných ran na krku i zranění na přirození a dalších místech těla. Když ji ráno 9, srpna 2023 ošetřovala záchranka (čin se stal 8. srpna večer), byla podchlazená, tělo mělo jen něco přes 35 stupňů Celsia. Měla ale obrovské štěstí, že rány do krku nezasáhly žádnou z velkých cév či průdušnici. Pak by byla v přímém ohrožení života.

Policistka, která poškozenou vyslýchala jako první, potvrdila, že byla ve zbědovaném stavu. „Emočně to bylo velice náročné, klepala se, plakala. Ze začátku se bála promluvit,“ popsala poručice.

Před soudem stanuli i oba rodiče Veselovskyho. Řekli, že jejich syn je v ČR asi pět let, poslední dobou žil s bratrem v Plzni na ubytovně, zatímco oni v Českých Budějovicích, ale za dětmi jezdili. Přiznali, že byl problematické dítě. Neustále si jen hrál počítačové hry a sbíral zbraně, zejména nože, které mu vyhazovali. Ve 14 letech začal utíkat z domova, hledala ho i policie. Vyhodili ho ze dvou středních škol, problémy měl i v práci. Vše vyvrcholilo tím, že jako mladistvý stanul před soudem. „Vzal tátovi služební auto, ujel s ním a naboural ho,“ přiznala chlapcova matka a dodala, že byl potrestán nejen soudem, ale i jimi. „Dostal facku, řešili jsme to s ním. Říkala jsem mu, že tady není Ukrajina, kde si může dělat, co chce,“ uvedla.

Soudkyně Helena Przybylová ukázala věci, jež měl mladík u sebe při zadržení. Na „procházku“ s dívkou si dal do batohu kromě nožů, Sava či lepicí pásky i třeba roubík používaný při erotických hrátkách.

Veselovskyy se k činům uvedeným v obžalobě přiznal jen částečně. Doznal, že měl s dívkou sex v době, kdy jí ještě nebylo 15 let, i že ji bodl do krku a pokusil se těla zbavit, ale odmítl, že by ji znásilnil či nutil k orálnímu sexu, vše bylo podle něj dobrovolné.

Výpověď dívky si soud již také vyslechl, byla přehrávána s vyloučením veřejnosti.

Líčení bude pokračovat v pondělí. Obžalovanému hrozí až doživotí, státní zástupce mu v obžalobě navrhl osmnáctiletý nepodmíněný trest. Poškozená navíc požaduje odškodné necelých půl milionu korun.