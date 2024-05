Bezmála třicet let vězení „vyfasovali“ dohromady u Krajského soudu v Plzni v úterý Michal Reithar (48) z Kyšic, ukrajinští manželé Mykhaylo (42) a Nataliia (41) Alechko, kteří žijí v Měčíně, a Daniel Beránek (44) ze Všekar. Česko-ukrajinská parta podle rozsudku ve velkém pěstovala marihuanu na několika místech kraje. Nejtvrdší trest je devět let, nejmírnější pět let za mřížemi.

Podle obžaloby měli obžalovaní pěstírny celkem na čtyřech místech v Plzeňském kraji, a to v Hradišti a Všekarech na jihu Plzeňska, Měčíně na Klatovsku a Ostromeči na Domažlicku. A zvláště v prvním případě nešlo o žádný krcálek, sklízeli tam více než sedm set rostlin za jeden cyklus. Ani jinde ale nebyly počty konopí zanedbatelné. Poslední úrodu už ale ani na jednom místě sklidit nestačili, vloni si na ně posvítili policisté, specializující se na drogy, a ve spolupráci se zásahovkou je pozatýkali. „Při domovních prohlídkách bylo zajištěno 1200 rostlin konopí, 300 tisíc korun v hotovosti, kriminalisté také zajistili šest motorových vozidel, jeden motocykl, tři nákladní vozy a nelegálně držený samopal se stovkami nábojů,“ popsala tehdy policejní mluvčí Dagmar Brožová.

S výjimkou Beránka se obžalovaní k doznání příliš neměli, přiznali jen část z toho, co je uvedeno v obžalobě. „Souhlasím jen s tím, že jsem měl pěstírnu v Ostromeči, kde provozuji rekreační středisko. Tam v jednom objektu byli hosté a ve druhém jsem si zřídil pěstírnu. Vybavení jsem koupil ve grow shopu, rady hledal na internetu,“ řekl například Reithar. „Vše jsem chtěl jen pro sebe, nikomu jsem nic nedodával,“ dodal. Co se týče dalších pěstíren, připustil, že v Hradišti několikrát byl. „Vím, je to na kamerách, odvážel jsme odtamtud sušinu. Tu mi dával Alechko, se kterým se znám roky. Byl to jakýsi nájem za dodávku, kterou jsem mu půjčil,“ vysvětloval s tím, že jinak s pěstírnou ale neměl nic společného.

Ukrajinec soudu řekl, že v Čechách je 23 let, podniká tu a poctivě platí daně, ale dle svých slov udělal chybu, když chtěl zbohatnout a kývl jednomu známému, že se mu bude starat o pěstírnu v Hradišti. „Slíbil mi 30 tisíc korun měsíčně, když to budu zalévat. Ale pak mě požádal, abych rostliny i vytrhal a usušil. Měl jsem hodně práce, tak jsem o pomoc požádal i manželku,“ tvrdil Alechko, který přiznal, že doma v Měčíně měl svoji vlastní pěstírnu. Jeho žena, v civilu asistentka pedagoga, se na ní dle jeho tvrzení nepodílela.

Senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem uznal Reithara a manžele Alechkovy vinnými z provozování pěstírny v Hradišti, kde cizinci působili jako zahradníci a český podnikatel jako prodejce marihuany. Vyprodukovat tam měli desítky kilogramů sušiny, zisky tak měly být značné. Reithar dle rozsudku zřídil a provozoval sám pěstírnu v Ostromeči a Alechko totéž ve svém domě v Měčíně. Poslední pěstírnu, ve Všekarech, zbudoval ve svém objektu Beránek, jemuž s rostlinami pomáhali Alechkovi.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozilo všem vězení na 8 až 12 let. Nejtvrdší trest, devět let, dostal Alechko. Reithar odešel s trestem v délce 8,5 roku, oba si ho navíc mají odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zbylí dva obžalovaní jdou do mírnějšího typu věznice, dostali shodně tresty pětileté, tedy poměrně hluboko pod trestní sazbou. Státu také propadly pěstební stan, lampy, světla a další věci na pěstování a distribuci marihuany. Soudce Bouček v odůvodnění uvedl, že se nepodařilo prokázat, že by se Alechko podílel na provozu pěstírny v Ostromeči, Reithar na té ve Všekarech a Nataliia Alechko na pěstírně v Měčíně. Jinak ale byla jejich vina bezpochyby prokázána a na právní kvalifikaci se nic nezměnilo. Např. nelze věřit, vzhledem k množství vyprodukované marihuany, jejich tvrzení, že vše pěstovali pro svou potřebu. I tvrzení obžalovaných, že za pěstírnou v Hradišti nestál Reithar, ale jiný muž, který již zemřel, je podle soudu zcela účelové.

Verdikt není pravomocný. Reithar a Alechkovi se na místě odvolali, Beránek si ponechal lhůtu, stejně jako obžaloba.