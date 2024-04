Mladá matka, která se obávala zásahu sociálních služeb, se pokusila léčit svého novorozence na základě informací z internetu, v domnění, že mu jen zaskočilo mléko. Chlapec však utrpěl vážné poranění mozku a zemřel. Pomoci mu nemohla už ani odborná pomoc, kterou žena zavolala pozdě. Dostala šestiletý trest.

Martina M. se svou obhájkyní u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Stav jejího miminka se stále zhoršoval. Mladá Plzeňanka se ale bála, že by jí dvanáctidenního syna mohla odebrat sociálka, s níž měla potíže už v minulosti, a tak mu nepřivolala zdravotnickou pomoc, ale léčila ho podle rad, které našla na internetu. Chlapci diagnostikovala zaskočené mléko, novorozeně ale mělo poraněný mozek, zřejmě po pádu z výšky na zem. Když nakonec Martina M. (24) přece jen záchranku zavolala, bylo již pozdě, dítě zemřelo. Trojnásobnou matku, které hrozilo za ublížení na zdraví s následkem smrti pět až deset let vězení, nyní potrestal Krajský soud v Plzni nepodmíněným trestem v délce šesti let, jež stráví ve věznici s ostrahou. Verdikt není pravomocný.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Poté, co 24. února 2022 mezi půl jedenáctou a dvanáctou hodinou zjistila poruchu zdraví svého nezletilého syna, spočívající v potížích s dýcháním, vyhledala na internetu informace související s dýcháním novorozence. Když našla informace o tom, co dělat, když miminku zaskočí mléko, dospěla k závěru, že zdravotní potíže nezletilého spočívají právě v tom, že mu zaskočilo mléko a potřebuje uvolnit dýchací cesty,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Martina M., jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, postupovala podle nalezených rad a dosáhla toho, že chlapeček vyzvrátil nějaké mléko. „Jeho zdravotní stav se ale nezlepšil, nadále se zhoršoval a ve stále kratších intervalech u nezletilého docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť byl připojen k monitoru dechu. Přesto se nadále soustředila na vlastní diagnózu a na opakované zástavy dýchání reagovala tím, že prováděla formu pomoci dle své úvahy stlačováním hrudníku novorozence a opakovaným zasazováním hrubých úderů do zad, které mu způsobily hematomy,“ konstatovala žalobkyně.

Matka dle ní stále oddalovala přivolání zdravotnické pomoci, a když tak učinila, bylo již pozdě, neboť došlo k celkovému kolapsu vitálních funkcí novorozence. Příčinou smrti byl otok mozku při pohmoždění mozku a při krvácení pod tvrdou plenu mozku. „Vznik těchto poranění by podle znaleckého posudku bylo možno vysvětlit pádem novorozence z náručí dospělého jedince s úderem temene o pevnou zem. Smrti novorozence by bylo možno zabránit, pokud by byla včas poskytnuta odborná lékařská pomoc,“ uzavřela Brázdová.

Martina M. svoje nelogické jednání soudu vysvětlovala strachem z odebrání dětí. „Už jednou předtím mi sebrali starší dceru, a to kvůli modřině na tváři a krvácení do očička. Bývalý přítel se pak přiznal, že to udělal on, já dětem dávala vše, co jsem mohla. Teď jsem se bála, že mi odeberou obě děti,“ tvrdila. Hájila se, že synovi se snažila poskytnout nejlepší pomoc, jakou mohla. Na otázku předsedy soudního senátu Tomáše Boučka, jak si vysvětluje, že dítě zemřelo na následky poranění mozku, naznačila, že za vším může stát její bývalý přítel.

Trojnásobná matka Martina M. aktuálně nemá v péči ani jednoho potomka. „Kde je starší dcera teď, nevím, mám OSPODem (orgán sociálně právní ochrany dětí – pozn. aut.) zakázáno se k ní přiblížit. Mladší dcerka, narozená v lednu, je v péči svého otce, mého současného přítele. K tomu ho hned v nemocnici donutil OSPOD,“ tvrdila 24letá žena, kterou znalci na lidskou duši nevykreslili právě v lichotivých barvách.

Po provedeném dokazování došel senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem k závěru, že je Martina M. vinna, a uložil jí šestiletý nepodmíněný trest. Musí také zaplatit necelých 10 tisíc korun zdravotní pojišťovně. Předseda senátu Bouček na úvod odůvodnění verdiktu připomněl, že soud neřešil, jakým způsobem dítě utrpělo zranění, neboť to se nepodařilo zjistit ani policii, ale zabýval se jen tím, co následovalo. „Ztotožnili jsme se zcela se závěry obžaloby,“ uvedl Bouček s tím, že jednání obžalované je zcela nepochopitelné. „Když si někdo podle internetu léčí rýmu a kašel, tak ať to dělá, ale tady šlo o dvanáctidenní dítě, které nedýchalo,“ připomněl Bouček.

Dodal, že mladá žena dala všanc život svého miminka jen proto, aby neměla oplétačky s orgánem péče o dítě. „Neslyšeli jsme nic o upřímné lítosti nad zmařeným životem jejího novorozeného syna, její výpověď byla zcela chladná,“ podotkl soudce s tím, že ženě polehčuje pouze dosavadní trestní bezúhonnost, jinak nic. Trest šest let vězení je podle senátu zcela adekvátní. Zatímco státní zástupkyně Brázdová se vzdala práva odvolání, obžalovaná, která při vynesení rozsudku neprojevila žádné emoce, si ponechala lhůtu na odvolání.