Muž, který útok popíral a s verdiktem se nehodlá smířit, po neúspěchu na Vrchním soudě v Praze podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Argumentoval v něm tím, že nebylo prokázáno, že skutek spáchal skutečně on. Poškozeného dle něj navštěvovaly i další osoby pochybné pověsti, navíc neměl na těle žádné stopy po zápase se seniorem bojujícím o život. Uváděl i další důkazy, leč vše bylo marné, s dovoláním neuspěl.

Josef Balogh u Krajského soudu v Plzni. Přivedla ho eskorta v neprůstřelných vestách. | Video: Deník/Milan Kilián

Balogh podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, vnikl do domu Reinharda H. v Aši 2. listopadu 2022 po jedné hodině v noci poté, co překonal petlici u vstupních dveří. Objekt znal, v minulosti v něm bydlel. Šel krást a šel najisto. Když vešel do ložnice, nalezl tam spícího Reniharda H. Okamžitě na něj zaútočil. Opakovaně ho bil neznámým předmětem, pravděpodobně skleněnou lahvičkou s přípravkem Alpa, nalezenou na místě, do hlavy, čímž mu způsobil tržné rány v obličeji a zlomil nos. Poranil mu i ruce, jimiž se napadený snažil bránit a vykrývat útoky. „Pak poškozeného ležícího na lůžku zasedl obkročmo v oblasti trupu a v úmyslu ho usmrtit, aby se mohl zmocnit věcí z jeho majetku, nejprve jej rukama rdousil na krku, poté uchopil polštář, který měl poškozený pod hlavou, a ten mu přitiskl na obličej a přilehlou část trupu,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová. Dodala, že intenzitu dušení oběti ještě Balogh posiloval opřením pravého stehna a kolena o levou polovinu hrudníku seniora, čímž se mu snažil zabránit v dýchání. „Užitý mechanismus byl plně způsobilý přivodit smrt poškozeného udušením. Tohoto jednání zanechal, až když Reinhard H. přestal vyvíjet aktivní obranu a přestal se hýbat, čímž se mu podařilo v obžalovaném vyvolat domněnky, že ho usmrtil, ač se tak ve skutečnosti nestalo,“ řekla Brázdová.

„Přestal jsem úplně dýchat a dělal mrtvého,“ popsal soudu Reinhard H. nápad, jenž mu zachránil život. Když předstíral smrt, Balogh se zmocnil kovové krabice, kde měl senior různé písemnosti, a jeho mobilního telefonu v hodnotě cca tisíc korun a odešel. Důchodce, jemuž se podařilo přivolat si pomoc, musel být hospitalizován v nemocnici.

Obžalovaný vinu odmítl. „Cítím se nevinen, neudělal jsem to. Já v té době plánoval svatbu se ženou, se kterou mám dvě děti a další tři nevlastní vychovávám. Požádám ženu o ruku a udělám něco takového? Vždyť to je proti přírodě,“ prohlásil Balogh, který přísahal ve svoji nevinu.

Soudní znalci z oboru psychiatrie a psychologie se shodli, že prognóza resocializace obžalovaného je nepříznivá.

Senát v čele se soudcem Janem Špetou poslal Balogha za pokus vraždy a porušování domovní svobody na 16,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také zaplatit škodu ve výši cca 13 tisíc korun zdravotní pojišťovně a nemajetkovou újmu 34 tisíc korun poškozenému. „Soud dospěl k závěru, že skutek popsaný v obžalobě spáchal obžalovaný. Měli jsme k dispozici tak ucelený řetězec nepřímých důkazů, že jsme mohli o vině obžalovaného spolehlivě rozhodnout,“ uvedl v odůvodnění Špeta.

Balogh se odvolal, ale ani u Vrchního soudu v Praze sluchu nenalezl. I jeho senát nyní konstatoval, že je nepochybné, že seniora se pokusil zavraždit právě obžalovaný.

Zkusil proto poslední šanci, dovolání k Nejvyššímu soudu. V něm namítal, že skutková zjištění pojatá do odsuzujícího rozsudku jsou s obsahem provedených důkazů ve zjevném rozporu. Je sice zaznamenán na kamerových záznamech, jak nese odcizenou krabici, ale trvá na tom, že ji nalezl. Uváděl i další argumenty a žádal, aby byl zrušen rozsudek krajského soudu i usnesení vrchního soudu a věc byla vrácena k novému projednání a doplnění důkazů. Jenže Nejvyšší soud došel k závěru, že oba soudy postupovaly správně. „Nejvyšší soud shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné odmítl,“ konstatoval předseda senátu Jiří Pácal.