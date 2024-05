Jiřímu Kajínkovi (63) skončila ve čtvrtek 23. května sedmiletá podmínka, kterou měl po udělení milosti někdejším prezidentem Milošem Zemanem. Teď na muže odsouzeného na doživotí za dvojnásobnou vraždu a další trestné činy vypracuje závěrečnou zprávu Krajský soud v Plzni, jenž na jeho chování na svobodě od jeho propuštění dohlížel. Poslední slovo bude mít nynější hlava státu Petr Pavel. Vše nasvědčuje tomu, že se Kajínek za mříže nevrátí.

Jiří Kajínek během natáčení v Plzni na Borech | Foto: Deník / Říský Milan

Kajínka v roce 1998 odsoudil Krajský soud v Plzni na doživotí za dvojnásobnou nájemnou vraždu v Plzni a další trestné činy. Recidivista opakovaně usiloval o obnovu procesu a bojoval o propuštění. Dočkal se v roce 2017, kdy mu prezident Zeman udělil milost. Kajínek ale dostal sedmiletou podmínku. Pokud by spáchal trestný čin, a to i neúmyslný, vrátil by se za mříže. Celou dobu jeho chování sledoval plzeňský soud. „Každý rok se vypracovává zpráva o plnění podmínek milosti odsouzeného, která se zasílá ministerstvu spravedlnosti. Vypracovává se základě vyžádaných podkladů, jako jsou zprávy o chování, opis rejstříku trestů a přestupků a podobně,“ vysvětlila mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

Všechny předchozí zprávy obsahovaly sdělení, že Kajínek podmínky udělení milosti plní. Dá se očekávat, že stejná bude zpráva i za poslední rok, kterou v následujících týdnech vypracuje soudce Tomáš Bouček, byť měl vloni Kajínek na Žďársku dopravní nehodu. „Zpráva bude zaslána standardně ministerstvu spravedlnosti. To ji poté dodá Kanceláři prezidenta republiky,“ uvedla Rubášová a zdůraznila, že právě prezidentská kancelář rozhodne o tom, zda Kajínek splnil podmínky Zemanova pardonu. Dá se očekávat, že rozhodnutí bude pro omilostněného recidivistu příznivé.

Jiří Kajínek se v den, kdy mu skončila podmínka, oženil se svou partnerkou Magdou. Ač avizoval, že bude i po propuštění usilovat o obnovu procesu, aby dokázal svoji nevinu, v uplynulých sedmi letech u Krajského soudu v Plzni o ni dle informací Deníku nepožádal.