Lidskou hlavu v řece v centru Plzně objevila turistka ze Slovenska. O nálezu informovala městskou policii prostřednictvím Facebooku, kdy jim přes zmíněnou síť poslala i fotografii.

Řeka Radbuza v centru Plzně. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Nález lidské hlavy v řece Radbuze v centru Plzně oznámila slovenská turistka. Městská policie po prohlédnutí fotografie, kterou od ženy dostala přes Facebook, na místo vyslala hlídku. Přesnou pozici se podařilo určit nejen podle popisu ženy, ale také díky portálu Bezpečí, kdy se strážník může spojit s volajícím pomocí videopřenosu. Strážníci poté u řeky potvrdili, že jde o lidské ostatky a přivolali státní policii.

Hlava byla už ve značném stadiu rozkladu a byla ve vodě delší dobu, zřejmě připlula při zvýšené hladině po tání sněhu. Mohla by tak souviset i s vraždou, ke které došlo loni, kdy bylo v lednu dál po proudu nalezeno v řece Berounce zohavené tělo bez hlavy, genitálií a s dalšími zraněními.

Mrtvému vrah uřízl nejen hlavu, ale i genitálie

Podezřelého z této vraždy dopadla policie letos v únoru. Obviněný Tomáš H. ale to, že by zabil Slováka, který se pohyboval mezi bezdomovci a byl tu znám pod přezdívkou Čobol, vytrvale popírá. Řekl to i zpravodaji Deníku při nedávném soudu kvůli jiné trestné činnosti.

Dva roky basy vzal všemi deseti. Vraždu a uříznutí hlavy a genitálií ale popírá