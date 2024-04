Jsem nevinen, zopakoval v pátek při své závěrečné řeči u plzeňského městského soudu bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr, hlavní obžalovaný v případu fotbalové korupce a zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu. Ve více než hodinové řeči Berbr řekl, že je přesvědčen, že cílem celé kauzy bylo dostat ho z fotbalu.

Příchod Romana Berbra k Okresnímu soudu Plzeň-město. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Po roce jednání jsem bytostně přesvědčen, že celý tento případ byl udělán policií a státním zastupitelstvím na zakázku, s cílem dostat mě z fotbalu a co nejvíc mě kriminalizovat. Jinak by nemohl být tak zoufale zpracován," uvedl Berbr na soudním jednání, které se protáhlo až do večerních hodin.

Jako jediný z obžalovaných se účastnil všech čtyř desítek jednacích dnů, kde se dle svých slov snažil vše vysvětlovat. Jeho snaha mu ale přišla zbytečná, neboť poté, co soud vyslechl na 50 svědků a jen jeden vypovídal proti Berbrovi, státní zástupce v závěrečné řeči tvrdil, že svědci potvrdili existenci organizované zločinecké skupiny. „Mám za to, že jsme každý poslouchali jiné svědky, kteří hovořili pro každého z nás jinou řečí,“ konstatoval dříve nejmocnější muž fotbalu v Česku.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Obvinění policie a obžaloby považuje za absurdní konstrukci. Obžaloba podle něj například vůbec nevysvětlila okolnosti vzniku a fungování zločinecké organizace ve fotbale, kterou státní zástupce nazval v březnu při závěrečné řeči fotbalovou mafií. Berbr stál podle obžaloby v jejím čele.

„Organizovaná zločinecká skupina? Kdo ji založil? Kdy? Za jakým účelem?“ ptal se Berbr a hned si odpověděl, když vyloučil ostatní hlavní obžalované, kteří podle spisu v této organizaci působili - bývalého hráče Michala Káníka, bývalého rozhodčího Tomáše Grímma a bývalého sportovního ředitele Vyšehradu Romana Rogoze. „Káník tu zločineckou skupinu nezaložil, protože byl mimo. Grímm byl rozhodčí, toho bych asi nerespektoval já. Rogoz byl v klubu, toho by nerespektovaly ostatní kluby. Takže bych si já, jako místopředseda FAČR založil zločineckou organizaci, čtyři kola před koncem soutěže, aby vyhrál Vyšehrad? A pak jsem ji opustil? Proč? Abych si upevňoval pozici? Absurdnější důvod ani snad nemohl být uveden," řekl Berbr.

Obžaloba navrhla Berbrovi sedm let vězení, Rogozovi ještě delší trest

Ve své řeči obvinil současné vedení FAČR, zejména předsedu Petra Fouska a místopředsedu Jiřího Šidliáka, z finančních machinací. Řekl, že vyvádějí z asociace miliony korun.

Berbrovi obhájci se na jednání tvrdě opřeli do soudu i žalobce a kritizovali jejich postup. Žádali pro Berbra zproštění obžaloby.

S posledními slovy vystoupili v pátek kromě Berbra ještě další obžalovaní - Rogoz, bývalí sudí Jana Štychová a Jan Cihlář a bývalý fotbalový funkcionář Litoměřic Martin Pýcha. Všichni odmítli vinu.

Soud trvá už rok

Sledovaný proces odstartoval u plzeňského soudu před rokem. Na lavici obžalovaných usedli Roman Berbr, Tomáš Grímm, Michal Káník, Roman Rogoz, Jan Cihlář, Robert Hájek, Jiří Houdek, Marek Janoch, Jiří Kabyl, Zdeněk Koval, Jiří Kříž, Jiří Musil, Michal Myška, Martin Pýcha, Miroslav Skála, Martin Svoboda, Jana Štychová, Petr Tarkovský, Martin Uvíra, Miloš Vitner a Pavel Vlasjuk a jedna právnická osoba – FC Slavoj Vyšehrad. Obžaloba byla podána pro podplácení, přijetí úplatku a další trestné činy. V případě Berbra, Rogoze, Grímma, Káníka, Kříže a Vyšehradu byla trestná činnost dle obžaloby spáchána ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle státního zástupce Jana Scholleho se obžalovaní pokusili ovlivnit zápasy II. a III. nejvyšší soutěže a někteří z nich si také neoprávněně přisvojili finanční prostředky Plzeňského krajského fotbalového svazu a způsobili mu tak škodu v celkové výši přesahující 2,3 milionu korun.

Většina obžalovaných včetně Berbra před soudem vinu odmítla. Mezi výjimky patřil bývalý rozhodčí Tomáš Grímm z Rokycanska, který je v případu veden jako spolupracující obviněný. Grímm se v květnu doznal k tomu, co je mu kladeno obžalobou za vinu a prstem ukázal i na Berbra.

Vězení pro tři obžalované

Soud už loni přijal dohody o vině a trestu, které se Schollem uzavřeli čtyři obžalovaní - bývalý rozhodčí Tomáš Grímm a Marek Janoch, bývalý delegát Miroslav Skála a Petr Tarkovský. Všichni dostali podmíněné a finanční tresty a zákazy činnosti. Podmíněné tresty, pokuty a zákazy činnosti navrhuje státní zástupce i zbývajícím obžalovaným rozhodčím, delegátům či funkcionářům nebo hráčům.

Koncem března ve své závěrečné řeči Scholle navrhl tresty pro všechny ostatní. Tři z toho byly nepodmíněné. Pro Romana Berbra žalobce požaduje sedm let vězení, peněžitý trest 5,55 milionu korun a zákaz činnosti. Bývalému sportovnímu řediteli Slavoje Vyšehrad Romanu Rogozovi navrhuje 7,5 roku vězení a peněžitý trest (jde ale o souhrnný trest s předchozím odsouzením) a někdejšímu hráči a funkcionáři Michalu Káníkovi šest let a osm měsíců vězení a peněžitý trest. V posledním případě jde o výrazně vyšší trest, než byl navržen v obžalobě. Scholle to zdůvodnil změněným přístupem obžalovaného před soudem oproti přípravnému řízení.

Rozsudek by měl padnout ve druhé půli června.