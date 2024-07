„Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň sdělili 42letému muži podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Dění po finále MOL Cupu v Doosan Areně:

Dění po finále fotbalového MOL Cupu mezi Viktorií Plzeň a Spartou Praha | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Zápas fotbalového utkání MOL Cupu mezi týmy FC Viktorie Plzeň a AC Sparta Praha se hrál na stadionu ve Štruncových sadech v Plzni 22. května. I přes přísný zákaz vtrhli po závěrečném hvizdu na hrací plochu nejprve domácí příznivci a poté i hostující. Zasahovat musela policie, která řešila různé konflikty. Vzduchem létaly i různé předměty, a to včetně židlí, jež měl na svědomí výše uvedený fanoušek, který se bude u soudu zpovídat z výtržnictví. „Podle dosud zjištěných skutečností kopl podezřelý muž několikrát do plastové židle, která následně dopadla do zázemí pro komentátory utkání a zranila komentátora jedné z českých televizních stanic. Zranění naštěstí nebyla vážná. Další podezřelým odkopnutá židle dopadla na hrací plochu. Vzhledem k tomu, že muž byl již v minulosti za stejný trestný čin pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní v případě prokázání viny až tři roky odnětí svobody,“ konstatovala Raindlová.

Soud čeká i dalšího fanouška, který se zápasu zúčastnil. Ten měl na sobě tričko s nacistickou tematikou, policií již byl obviněn. Chováním některých dalších fandů se budou zabývat přestupkové komise.