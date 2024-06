Facka strážníkovi

Jako první byl z výše uvedené trojice potrestán příznivec, který se koncem loňského roku během druhé třetiny utkání mezi HC Škoda Plzeň a HC Oceláři Třinec chtěl dostat na zimním stadionu ze sektoru 112 k hrací ploše. Zabránit se mu v tom nejprve snažili členové pořadatelské služby a poté městský strážník v uniformě. Ten muži opřel ruku o hrudník a vyzval ho, ať „nedělá blbosti a vrátí se na své místo“, dotyčný ale neposlechl a ještě mu vlepil facku. Pak už ho napadený strážník a jeho kolegové na zemi spoutali.

Již v pátek v tištěném Deníku Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

Muži přitěžovalo, že to nebyl jeho první malér na zimním stadionu, už dříve byl potrestán soudem za to, že po skončení extraligového zápasu dal před svědky čtyři rány pěstí muži, jenž upadl na zem.

Policie obvinila fanouška Viktorie, který hodil kelímek na brankáře Ženevy

Soudkyně obviněnému fandovi uložila peněžitý trest 20 tisíc korun a na dva roky mu zakázala vstup na veškerá utkání v ledním hokeji mužské kategorie, kde je účastníkem reprezentační mužstvo nebo družstvo, které je členem Českého svazu ledního hokeje.

Házeli kelímky

Další dva odsouzení se svého prohřešku dopustili ve stejný den, na tomtéž utkání. Šlo o zápas Evropské konferenční ligy, který se hrál 14. března ve Štruncových sadech, kde Viktoria Plzeň hostila Servette FC. Oba tehdy ze sektoru „P“ hodili na hrací plochu kelímek s pivem. Jeden nikoho nezasáhl, ale druhý trefil do zátylku brankáře Ženevy Jérémyho Fricka. Ten se skácel k zemi a musel být ošetřen. Oba viktoriáni dostali od soudu za výtržnictví pokutu. První 18 tisíc korun, druhý 30 tisíc korun. Oba také mají zákaz vstupu na zápasy Viktorie Plzeň, a to všech družstev od mládeže po áčko, a na zápasy české reprezentace. První na dva roky, druhý, který zasáhl hráče, na tři roky.

Pokud by fandové peněžité tresty neuhradili, museli by do vězení, a to na dobu od 50 do 90 dní.

Viktoria zaplatí za vhozený kelímek tučnou pokutu, hrozilo i uzavření tribuny

Mnohem větší „flastr“ než odsouzení dostala ale za řádění svých fandů Viktorka. Od disciplinární komise UEFA obdržel klub pokutu 750 tisíc korun a dvouletou podmínku na uzavření severní tribuny. „Podobné chování je naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, nelze ho žádným způsobem omluvit. Chceme dát jasně najevo, že tyto činy na náš stadion nepatří a nebudeme je tolerovat,“ řekl po incidentu generální ředitel klubu Adolf Šádek. Klub také tehdy potvrdil, že zvažuje právní kroky vůči nezodpovědným fandům.