„Šíma, Švejkarová, Vopat, Červený, Koperdák, Tomášek, Klír a Vrkoslav se různými činnostmi podíleli na výrobě pervitinu z léčiv s obsahem pseudoefedrinu a distribuci takto vyrobené drogy. Vše prováděla organizovaná skupina, kterou nejpozději na začátku roku 2021 vybudoval Šíma z okruhu svých známých Švejkarové, Vopata, Červeného a Koperdáka. K této skupině se připojili po svém propuštění z výkonu trestu nejdříve dne 26. 2. 2021 Klír, nejpozději od prosince 2021 Tomášek a po svém propuštění z vazby dne 24. 3. 2022 Vrkoslav,“ uvedl v obžalobě, kterou četl bezmála hodinu, státní zástupce Jakub Kubias. Dodal, že Šíma zastával ve skupině vůdčí roli, rozhodoval o nákupech léčiv, o jejich druhu a množství, podílel se na financování nákupů léků a dalších chemických surovin, účastnil se obstarávacích jízd pro léčiva do zahraničí, rozhodoval o místě výroby pervitinu, podílel se na vlastní výrobě pervitinu a následně předával Švejkarové, Vopatovi a Červenému a dalším osobám část vyrobeného pervitinu za účelem další distribuce. Sám také pervitin prodával. Kubias v obžalobě detailně popsal, jak se na shánění potřebných věcí, výrobě pervitinu a distribuci drog podíleli všichni obžalovaní. Obdobná skupina fungovala i na Chebsku. Šéfoval jí Marko, který rozhodoval o nákupech léčiv, investoval do nich, podílel se na výrobě i na distribuci drog. Pomáhali mu Oravcová a Dolan.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Celkem měla jedenáctka obžalovaných vyrobit kilogramy pervitinu, její zisky se tak pohybovaly v milionech korun.

Dva z obžalovaných uzavřeli již před vynesením rozsudku se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, na jejímž základě stráví Švejkarová ve věznici čtyři roky a Vrkoslav čtyři roky a tři měsíce, ten v tom má ale započten i předchozí nepodmíněný trest za jinou trestnou činnost.

Teď se dočkali i ostatní. Obžaloba požadovala vzhledem k závažnosti trestné činnosti poměrně tvrdé tresty a senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou se s tím ztotožnil. Dva z obžalovaných poslal do věznic se zvýšenou ostrahou – Marka na 11 let (plus peněžitý trest 700 tisíc korun) a Šímu na deset let (plus peněžitý trest 300 tisíc korun). Ostatní jdou do věznic s ostrahou. Červený dostal 8 let plus peněžitý trest 75 tisíc korun, Vopat 6,5 roku, Dolan 6 let, Koperdák 5,5 roku, Tomášek a Klír shodně 5 let (druhý jmenovaný coby souhrnný trest i za jinou trestnou činnost) a Oravcová tři roky. „Vina obžalovaných byla prokázána v plném rozsahu. Soud vycházel zejména z výpovědi spolupracující obžalované a z částečných doznání obžalovaných,“ odůvodnila tresty soudkyně Bočková.

Rozsudek není pravomocný. Odvolali se Červený a Klír, ostatní si ponechali lhůtu pro podání odvolání, stejně jako státní zástupce.