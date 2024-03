Policie pokračuje v šetření případu drsné šikany na základní škole v Blovicích na jihu Plzeňska. V jejím hledáčku jsou dvě dívky a jeden chlapec mladší 15 let, kteří měli dlouhodobě tyranizovat svoji spolužačku, šikana měla dokonce sexuální podtext.

Základní škola v Blovicích, kde policie prověřuje dlouhodobou sexuální šikanu jedné ze žákyň. | Video: Deník/Milan Kilián

Podle informací Deníku si policie posvítí i na to, zda trestně právní odpovědnost na smutném případu nenese i vedení školy. Představitelé města, které je zřizovatelem školy, s případnými personálními postihy vyčkají na vyšetření případu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Obětí šikany byla podle informací Deníku drobná dívka, které je nyní třináct let, jejími trýzniteli pak dvě spolužačky a jeden spolužák. „Tři nezletilé děti jsou prověřovány pro čin jinak trestný, a to vydírání, nebezpečné vyhrožování a zvažuje se též kvalifikace výtržnictví. Jejich jednání mělo spočívat v tom, že spolužačku pod pohrůžkou násilí nutili, aby jim dávala svačiny, popřípadě šlo o jednání, které mělo určitý sexuální podtext,“ řekla Deníku dozorující státní zástupkyně Taťána Ulčová. Bližší informace s ohledem na citlivost případu neuvedla a konkrétní není ani policie. „Vzhledem k tomu, že probíhají úkony trestního řízení, nebudeme uvádět nic bližšího,“ konstatovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Školačku měli podle dostupných informací její spolužáci bít či osahávat na prsou či přirození a ona musela vydávat erotické zvuky.

Podle zjištění Deníku policie aktuálně prověřuje, nakolik je dívčina výpověď pravdivá, ona sama bude nejspíše podrobena znaleckému zkoumání, a to zejména s ohledem na případné následky, které na ní šikana zanechala. Prověřovat se samozřejmě bude i to, zda nepochybil někdo z pedagogů.

Sexuální šikana na základce v Blovicích. Nejde o první problém

Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné, ale i ony mohou stanout před soudem. Dospělému by hrozily za vydírání a další uvedené trestné činy až čtyři roky vězení. Maximální trestem pro děti mladší 15 let je ochranná výchova, to ovšem není tento případ. Ochranná výchova se ukládá chlapcům či dívkám, kteří spáchali čin, za nějž je možné uložit výjimečný trest, a bylo jim v té době alespoň 12 let. Opatření se pak vykonává ve výchovném ústavu, určeném pro tyto účely. V tomto případě, pokud se šikana prokáže, by byly postihy mnohem mírnější.

Řeší se další případy

Poté, co se informace o drsné šikaně dostaly do médií, se sice objevily na sociálních sítích zprávy, že nejde o ojedinělý případ, Deníku to řekli i sami školáci, ale žádná nová šikana nahlášena nebyla, policii ani České školní inspekci (ČŠI). Ta ale potvrdila, že stále řeší dva případy nahlášené počátkem roku. „Letošní podněty na Základní školu Blovice nejsou uzavřeny. Po opakovaném šetření ve škole, při kterém byl přítomen i odborník na prevenci rizikového chování žáků a šikanu, probíhá v současné době zpracování inspekčních výstupů,“ informoval náměstek ústředního školního inspektora ČŠI Karel Kovář. Dodal, že výstup z prošetření stížnosti je vždy předán zřizovateli školy. Škola vždy v případě, že je stížnost prošetřena jako důvodná, musí přijmout adekvátní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Počet případů šikany na tisíc žáků základních škol v jednotlivých okresech.Zdroj: se svolením ČŠI

Ředitelka školy Dagmar Hitková na dotaz Deníku, jak je možné, že šikana unikala tak dlouho pozornosti, a zda poté, co začala policie prověřovat výše uvedený případ, přijala škola nějaká konkrétní opatření, aby nemohlo dojít k opakování jednání či nové šikaně, neodpověděla. V písemné reakci pouze uvedla, že škola dlouhodobě postupuje podle metodických pokynů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, včetně realizace preventivních programů. A že k tomuto konkrétnímu případu nemůže poskytnout žádné informace.

Šikana je široký pojem, trápí malé děti i teenagery. Jak ji poznat a pomoci

Tajemník blovické radnice Václav Kybic ale Deníku potvrdil, že žádná nová opatření ze strany zřizovatele přijata nebyla. „O problému výskytu šikany na základní škole se loni hovořilo na každém zastupitelstvu, ale v obecné rovině,“ řekl Kybic s tím, že ředitelka Hitková, která je sama zastupitelkou, seznámila zastupitelstvo i městskou radu s opatřeními, která jsou na škole proti šikaně uplatňována, nová tak nejsou na pořadu dne. A na pořadu dne nejsou podle něj ani např. personální změny ve vedení školy. „Nějaké ukvapené kroky by nebyly vhodné, zřizovatel čeká na oficiální výsledky vyšetřování,“ konstatoval tajemník radnice.

ČŠI v obecné rovině uvedla, že situaci nelze řešit nuceným přesunem pachatelů či oběti do jiného zařízení. „Přestup žáka do jiné základní školy je možný pouze na základě žádosti zákonných zástupců,“ vysvětlil Kovář. Dodal ale, že co se týče přeřazení do jiné třídy, je tato možnost v kompetenci ředitele školy. „Zásadní pro toto rozhodnutí je individuální posouzení efektivity tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek. Velmi důležitá je intenzivní komunikace se zákonnými zástupci a jejich součinnost při nastavování opatření,“ upozornil Kovář.