Jeho první oběť, bezmála 80letá žena, přežila jen zázrakem, druhá, 42letá známá, už neměla šanci. Bartolomej Horváth (49) jí doslova rozmlátil hlavu železnou tyčí a pak ji nechal napospas osudu. Muž ze západu Čech si za to odsedí celkem 22 let. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který tak posvětil trest vynesený v dubnu Krajským soudem v Plzni.

Recidivista se tehdy proti verdiktu okamžitě odvolal, ale neuspěl. „Vrchní soud dnes potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni,“ řekla Deníku v úterý mluvčí Vrchního soudu v Praze Pavlína Vážanová.

Horváth se už v roce 2001 v Chodově na Sokolovsku pokusil pro pár tisíc korun zavraždit svoji 79letou známou Anežku S. Seniorku kopal do hrudi, bil pěstmi a škrtil. Zachránilo ji, že předstírala smrt. Horváth dostal u Krajského soudu (KS) v Plzni trest 14 let, který si celý odseděl.

Vloni 3. února předvedl ještě brutálnější útok. V Novém Sedle na Sokolovsku se vydal za kamarádkou Lucii H. (42) a žádal po ní pervitin, jenž od ní běžně kupoval. Teď ho ale chtěl na dluh. Když odmítla, pohádali se a on zaútočil. Podle obžaloby ženě doslova rozmlátil hlavu kovovou tyčí. Jak uvedl u KS Plzeň státní zástupce Roman Šustáček, zasadil Lucii H. nejméně pět ran a způsobil jí rozsáhlé zlomeniny klenby lební v oblasti temenní a týlní kosti a další zranění hlavy. „Bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí žaludečního obsahu při selhávání dechových a oběhových funkcí v důsledku poranění mozku,“ upřesnil Šustáček.

„Zatmělo se mi, popadl jsem nějakou tyč, co tam ležela, a začal ji bít do hlavy. Když spadla, sedl jsem na ni obkročmo a pořád ji bil,“ přiznal Horváth policistům s tím, že pak se vydýchal, sebral pervitin a mobil zbité ženy, hodil na ni deku a odešel. „Já jí pomoc neposkytl, ale když jsem odcházel, žila, slyšel jsem chrčení. Nechal jsem otevřené dveře, aby ji našli,“ prohlásil. Doma se umyl, převlékl a šel na noční. Brzy byl ale vypátrán.

Podle znalců tento sedmkrát soudně trestaný muž trpí disociální poruchou. K dosažení svých cílů neváhá užít agresi. Znalci konstatovali, že možnost jeho resocializace je v podstatě vyloučena, ale že na svobodě není nebezpečný, není tedy nutné ochranné léčení. Jeho rozpoznávací i ovládací schopnosti byly plně zachovány.

Vražda v Novém Sedle: Je to šok, po ženě zůstaly děti, říkají místní

Horváth nejprve uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, ale 18 let kriminálu se plzeňskému soudu zdálo nepřiměřeně málo, a tak se konalo hlavní líčení. Při něm Horváth prohlásil vinu a souhlasil se vším kromě navrženého trestu v obžalobě, jímž bylo 21 let. To, co se Horváthovi zdálo moc, se plzeňskému senátu v čele se soudcem Janem Hostašem zdálo málo. Obžalovaného poslal na 22 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Musí také zaplatit zhruba 4,5 milionu korun pozůstalým, mezi nimiž jsou i dvě děti zavražděné. Soudce Hostaš v odůvodnění uvedl, že vzhledem k závěrům znalců, způsobu provedení činu i zavrženíhodné pohnutce byl mimořádný trest zcela na místě. „Pokud by neprohlásil svoji vinu, nebyl by jediný důvod uvažovat o trestu kratším 25 let,“ prohlásil Hostaš.

Obžalovaný se proti rozsudku, který se mu zdál nepřiměřeně přísný, na místě odvolal, a tak se nyní věcí zabýval vrchní soud v Praze. Jenže ten jeho odvolání zamítl. Zbývá mu již jen dovolání k Nejvyššímu soudu.