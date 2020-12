Svými trefami k tomu přispěli útočníci Petr Kodýtek a Matyáš Kantner, kteří tak navázali na střelecké procitnutí z předchozího vítězného duelu proti Vítkovicím.

Kodýtek v oslabení srovnával na 2:2, Kantner skóroval dvakrát, když vítězství orámoval prvním a posledním gólem Indiánů.

„Za minulé tři roky jsme v Liberci vstřelili snad dvě branky a já osobně zde ještě nevyhrál. Takže obrovsky cenné vítězství,“ ocenil Kantner.

A připustil, že ze zápasů v Liberci měl už mindrák. „Nejsem sám, kdo sem nejezdil rád. Měl jsem z utkání obavy, ale člověk se od toho musí oprostit, a to se povedlo,“ těšilo 22letého forvarda.

Skóre otvíral Kantner hned v úvodu po Kracíkově přihrávce zpoza branky. „Jarda Kracík si to vzal za bránu, kde to má rád a je obrovsky silný. Mým úkolem je si najít prostor, uvolnit se. To se povedlo a i střela naštěstí skončila v bráně,“ popsal Kantner první zásah.

A ve třetí části vystřihl gólovou parádu. Z hloubi pole nasadil k sólu, nabral rychlost, přes soupeře se natlačil až k brankáři a chladnokrevně zakončil. Možná gól roku.

„V rohu obranného pásma byla skrumáž. Nám se povedlo získat puk a já se k němu dostal za bránou. Po první kličce se mi otevřela levá strana. Naznačil jsem lehce do středu, ale rozjel jsem se po straně. Pak už jsem si věřil a jsem rád, že mi to tak vyšlo,“ řekl forvard, pro něhož to byl čtvrtý gól v sezoně.

A znovu vyzdvihl nezdolnost plzeňského týmu.

„Po dvou slepených gólech Liberce v závěru první třetiny vyvstaly myšlenky, že teď nám to tam napadá a bude to jako obvykle. Jenže my ukázali obrovskou vnitřní sílu. Jsem rád, že nyní zápasy zvládáme, i když se v průběhu prohrává,“ zdůraznil Kantner.

„V první třetině jsme dostali možná zbytečné góly, ale jeli jsme dál a v té druhé jsme to zlomili (Plzeň třetinu vyhrála 3:0). Ve třetí jsme chtěli hrát jednoduše a hlavně na puku u nich, povedlo se, takže je to pro nás určitě super,“ přidal se Kodýtek s tím, že to rozhodně nebylo jen o jeho gólu v oslabení, kdy se z mezikruží trefil pod horní tyč.

„Možná to něco načalo, ale důležité byly i další góly. Vůbec to byl od nás týmový výkon,“ řekl centr důrazné čtvrté lajny. „Velkou roli sehrála i ubráněná oslabení. Těch trestů bylo až moc, i já jsem fauloval hokejkou, a nemůžeme být tolik vylučovaní,“ zdůraznil rodák ze Sušice.

V zítřejším kole hraje druhá Škodovka doma od 16.30 hodin se Zlínem, který je desátý.