O lepší výsledek v předehrávce 13. extraligového kola se Indiáni připravili výpadkem na sklonku druhé třetiny, kdy Jihočeši nejprve v přesilovce snížili a záhy poté srovnali. O vítězi nakonec musely rozhodnout až nájezdy a druhý bonusový bod získal v závěru první čtvrtiny základní části po výhře 3:2 domácí Motor. Přitom až do chvíle, než inkasovala dva slepené góly, měla Škodovka utkání pod kontrolou.

Jan Strmeň v brance Motoru likviduje jednu z plzeňských šancí.Zdroj: hcmotor.cz

„Před koncem druhé třetiny jsme ale na malý moment přestali hrát, přišlo možná zbytečné vyloučení, a nakonec nás to stálo celý zápas. Do té doby jsme soupeře do ničeho nepouštěli, dobře jsme forčekovali, avšak bohužel výpadek nás stojí dva důležité body. Hodně nás to mrzí,“ komentoval výsledek 18letý útočník Adam Dvořák..

Musí to štvát o to víc, že Západočeši mohli přidat i další góly. Jako třeba právě Dvořák v závěru první třetiny. Plzeň hrála přesilovku , jenže dravý forvard trefil jen horní tyčku budějovické klece.

Ve třetí dvacetiminutovce ani v prodloužení už gólmani, budějovický Strmeň i Pavlát v plzeňské brance, změnu skóre nepřipustili a zápas tak vyvrcholil nájezdovou loterií. A protože předtím proti Mladé Boleslavi byl v nájezdech Dvořák jediným úspěšným exekutorem na straně Škody, dostal šanci i proti Motoru. Jenže tentokrát svou snahu usměrnit puk mezi gólmanovy betony nedotáhl ke gólové tečce.

„Zkoušel jsem to samé, co předtím v úterním zápase v Plzni, nicméně špatně jsem kotouč vystřelil. Měl jsem to více poslat na levý beton a byl by tam. Brankář byl už roztažený, díru tam měl, bohužel to nevyšlo,“ litoval zdravě drzý mladík, který obléká dres s číslem třináct..

Podruhé v krátké době si tak Indiáni připsali jen bod a úvodní čtvrtinu končí se čtrnácti bodíky na kontě v suterénu extraligového pořadí. Přitom rozhodně chtějí výš. Jenže jak to udělat?. „V zápase musíme předvést to, co si řekneme v kabině, a hrát tak celých šedesát minut v kuse. Musíme dřít, fárat, postupně sbírat body a drát se nahoru,“ naznačil způsob Adam Dvořák před pokračováním soutěže.

Druhou čtvrtinu zahájí Plzeň znovu na ledě soupeře,a to v neděli od 17.00 v Olomouci. První vzájemný zápas sezony skončil na západě Čech těsnou výhrou Hanáků 2:1, když jediným plzeňským střelcem tehdy byl útočník Zdeněk Sedlák.

Plzeň z dobře rozehraného zápasu vydolovala jen bod, Motor spasil Pech