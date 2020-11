Nebylo to totiž poprvé, co kariéru talentovaného beka zbrzdil úraz. Zranění trápilo rodáka z Radnic na Rokycansku také v předchozím ročníku extraligy ve Vítkovicích.

Co se vám nyní stalo a jak dlouho jste zranění překonával?

Zranil jsem se v úvodu srpna při tréninku. Měl jsem přetržený vaz v rameni, hned ten den jsem musel na operaci, takže od té doby uplynuly téměř tři měsíce. Nyní už sice trénuju naplno, ale pořád to není ono a teprve se do toho hokejově dostávám.

Doba rekonvalescence naznačuje, že návrat do tréninkového procesu asi nebyl snadný.

Prvních čtrnáct dní po propuštění z nemocnice jsem byl jen doma. Nosil jsem ortézu a nemohl jsem vůbec nic dělat. Teprve po snětí ortézy jsem mohl začít rameno rozcvičovat, ale šlo to pomalu. Ruka byla mrtvá a začínal jsem jen takovými mikropohyby, abych ji vůbec nějak oživil. Až po dalších třech týdnech jsem mohl začít tahat gumy a ruku nějak posilovat, ale pořád to zdaleka nebylo ono.

Není to poprvé, co vás zbrzdilo zranění. Jako byste je přitahoval. Žehráte na osud, nebo to k hokeji patří?

Čím víc těch zranění je, tím je to pro mě těžší hlavně psychicky. A teď přišlo další. Já snad nemám jednu sezonu v pohodě. Na to, že mi je teprve 21 let, jsem toho měl už fakt hodně. Až si říkám, jestli je to moje chyba, že dělám něco špatně, nebo je to jen náhoda. Ale je fakt těžký se s tím srovnat.

Jak vnímáte momentální přerušení extraligy? A je těžké trénovat, když restart je stále v nedohlednu?

Možná to bude znít blbě, ale jsem asi jeden z mála, kterému momentální situace nevadí. Aspoň se můžu dostat víc do formy, líp se nachystat na to, až se extraliga zase rozběhne.

Plzni se před stopnutím soutěže dařilo a je v čele průběžného pořadí. Bude pro vás tím těžší se vrátit do základní sestavy?

Je fajn, že se vyhrávalo. Viděl jsem kluky, jak hráli, a všem to šlo, takže je jasný, že říci si o místo v základu nebude lehký. Ale tak to bylo už před sezonou. V týmu je plno šikovných beků, a bude tak znovu záležet hlavně na tom, jak budu hrát, jak mi to půjde.

Vzhledem ke zpřísňujícím se restrikcím nemůžete trénovat ve vlastní aréně a přípravu na suchu kombinujete s výjezdy na led v Dobříši. Je to komplikace?

Je to hlavně zvláštní. Končí říjen a my trénujeme venku, ať už na parkovišti u naší haly nebo na ledě pod širým nebem v Dobříši. Nic podobného jsme nikdy předtím nezažili. Do výzbroje se převlékáme až u ledové plochy a hned po skončení tréninku odjíždíme domů, kde se teprve můžeme osprchovat. Navíc led na nekrytém stadionu není tak kvalitní. Rychle se rozjezdí a puky přeskakují.

Ale asi je to lepší trénovat na takovém ledě než jen běhat na Homolce?

To stoprocentně. Hokej se bez ledu nedá dělat. Pokud bychom třeba měsíc nebruslili a pak měli vletět do extraligy, vypadali bychom asi hodně komicky.