Po přesunu z Mladé Boleslavi do Plzně se útočník Jan Dufek trápil. Pětadvacet zápasů pálil slepými (připsal si pár asistencí), až ve čtvrtém dějství předkola play-off se trefil.

Boleslavského gólmana Gašpera Krošelje, v úvodu sezony ještě týmového parťáka, propálil Dufek už ve čtvrté minutě úterního zápasu a zadělal na vítězství 1:0. „Řval jsem na Buldu (Bulíře) o přihrávku. Nevím jestli mě slyšel nebo o mně věděl, ale jeho přihrávka mi přistála přesně na hokejku,“ ocenil 25letý útočník.

Plzeň i díky jeho gólu přežila v předkole klinickou smrt. „Do utkání jsme šli nažhavení,“ podotkl Dufek spokojený, že konečně protrhl střeleckou smůlu. „To čekání bylo dlouhé a v hlavě jsem to už trochu měl. Gól mně pomůže, zvýší sebevědomí,“ uvedl odchovanec brněnské Komety, který však nejlepší časy zažil ve Zlíně. V předminulé sezoně si dokonce zahrál za národní tým.

Jenže pak přišel útlum, nepomohlo ani stěhování do Mladé Boleslavi a herní pohodu hledal i po výměně na západ Čech za Matyáše Kantnera. Teď proti sobě bojují o čtvrtfinále.

„Že jsme v play-off narazili na Bolku je pro mě motivace navíc. A jak to mám s Matyášem? Abychom tehdy nemuseli nic řešit, tak jsme si vyměnili klíče od bytů,“ prozradil Dufek s úsměvem.

Na čtvrteční pátý a rozhodující souboj s Bruslaři na plzeňském ledě, který začne v 17.30 hodin, se těší. „Znovu to bude boj o přežití. Předtím jsme si vyzkoušeli, že když do toho šlápneme a plníme si taktické věci, tak to funguje. Je třeba v tom pokračovat,“ prohlásil Jan Dufek.

