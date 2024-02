Hokejisté plzeňské Škodovky vyrazili s předstihem do Vítkovic, zápas tam v pátek začne v 17.30.

Gólman Samuel Hlavaj. | Foto: rytirikladno.cz/Roman Mareš

Vybalit, nabrat dech a znovu na cesty – úděl hokejistů Škody Plzeň na sklonku základní části extraligy. Ze čtyř zápasů během minulého týdne hráli Indiáni hned tři na cizím ledě a za soupeři musí i nyní.

S denním předstihem odjela jedenáctá Plzeň do Ostravy, kde se v pátek utká od 17.30 s o dvě příčky výš postavenou vítkovickou Riderou. V neděli pak Škodovka hraje v Brně s Kometou (začátek v 17.00).

Balil také brankář Samuel Hlavaj, který předtím přispěl k výhře v derby pod širým nebem s Karlovými Vary, tak poté k zisku dvou bodů v Kladně. „Čeká nás dlouhý trip do Ostravy, pak zpátky domů a hned v neděli jedeme do Brna. Pro všechny je to náročné, ale musíme to zvládnout. Do konce základní části je jen pár zápasů a pak půjde do tuhého,“ řekl 22letý slovenský reprezentant, který po odchodu Dominika Pavláta do Pardubic zastává pozici brankářské jedničky.

Berete si na cesty něco speciálního na ukrácení času?

Ne. Vystačím si s tabletem a sluchátky. Podívám se na nějaké seriály, filmy, pustím si muziku a nějak to uteče.

Karty se už v týmovém autobuse při jízdách na zápasy nehrají?

Sem tam si někteří kluci karty zahrají, ale já se nepřipojuji. Raději si odpočinu, program je teď hodně nabitý.

Jak jste si minulý víkend užil derby s Energií na nekrytém stadionu v německém Klingenthalu?

Byl to můj druhý zápas v tomhle stylu, ale v bráně jsem stál poprvé a o to víc jsem si všechno užil. Po všech stránkách skvělý zážitek, a nejen pro mě.

Nebylo to pro gólmana vzhledem k podmínkám složitější?

Snad jen tím, že všude kolem byla tma, takže se hůř hledaly vysoko letící puky. Jinak jsem žádný problém neměl.

Čeká vás duel s Vítkovicemi, které jste sice v sezoně vždy porazili, jenže teď Ridera sedí na vítězné vlně.

V poslední době hrají dobrý hokej, navíc naposledy porazili 4:0 brněnskou Kometu, což je top mužstvo. Ale my tam přesto jedeme urvat nějaké body.

Extraliga spěje ke konci základní části, myslíte už na předkolo play-off?

Určitě to někde v podvědomí je, ale žijeme přítomností. Zbývá ještě pět zápasů, na ty se musíme soustředit a odehrát je co nejlíp a pak půjdeme krok po kroku do předkola.

Hokejová Škoda Plzeň je pět kol před koncem základní části extraligy jedenáctá a může myslet na předkolo play-off. Třináctá Mladá Boleslav zaostává už o 13 bodů a Škodovka tak nejhůř skončí dvanáctá. „Ve dvanáctce nejspíš jsme, ale i ve zbývajících pěti zápasech chceme co nejvíc bodovat a naladit se tak na předkolo,“ prohlásil plzeňský kouč Petr Kořínek. Zatím ani nevyhlíží možného soupeře pro úvod vyřazovacích bojů. „O čtvrté místo se perou tři čtyři mužstva, takže je to hodně nepřehledné. O to víc se musíme soustředit sami na sebe. Vždyť můžeme být ještě desátí či devátí (Na Vítkovice i Olomouc ztrácí Plzeň pět bodů) nebo také dvanáctí,“ podotkl Kořínek.

O vyhlídkách Západočechů napoví už dnešní duel ve Vítkovicích. Plzeňští sice Rideru předtím v sezoně třikrát porazili, jenže ta nyní chytla vítěznou mízu. „Pokračujeme v sérii venkovních zápasů, minulé dva jsme zvládli, a pokusíme se o to i ve Vítkovicích. Hodně se zvedli, ale my tam jedeme urvat nějaké body,“ zdůraznil Petr Kořínek.

Z marodky se vrací útočník Petr Straka, vedle Tima Söderlunda ale bude nově chybět i obránce Jan Piskáček.

Jakub Lev nastoupí do zápasu coby novopečený otec, když na světě přivítal synka Jáchyma.