Hokejoví Indiáni v dohrávce 24. extraligového kola skolili Bílé Tygry na svém ledě 3:2 a v pátek na sebe druhý Liberec s třetí Plzní narazí znovu. Zápas 37. kola začne na libereckém ledě v 18.00 hodin.

„Očekávám podobný průběh. Bude to o bruslení, nasazení, ale i o disciplinovanosti,“ řekl Augusta v narážce na prostřední část souboje v Plzni, v němž měli Liberečtí pět vyloučených, a v oslabení dvakrát inkasovali.

Bez zbytečných faulů by si přál odehrát odvetu rovněž Čihák. „Liberec je doma hodně silný, ale my chceme navázat na výborný výkon z úterního zápasu a něco tam urvat. Musíme se však vystříhat vyloučení, protože oni přesilovky umějí,“ připomněl trenér.

Také Škodovka dostala v úterý dva góly v oslabení. Navíc jsou si v Plzni vědomi, že od poslední výhry v Liberci (listopad 2017) uteklo hodně času. V dalších třech zápasech v řadě odešli Indiáni s prázdnou, aniž by dali jediný gól.

„V hlavě to mám. Je to o využívání šancí. Kvalitní soupeř vám jich moc nenabídne a vy s nimi musíte dobře naložit. To hráčům zdůrazňuji,“ říká Čihák s tím, že v zápase zároveň půjde o převzetí pozice lídra.

Indiáni za celky z čela tabulky Spartou a Libercem zaostávají jen o dva body. „Vítěz se tak minimálně do soboty vyhoupne na první místo,“ upozorňuje kouč.

Vedoucí Sparta totiž zápas ve Zlíně hraje až o den déle.

„Do Liberce jedeme vyhrát,“ zdůrazňuje útočník Jaroslav Kracík. „V úterý to bylo utkání nahoru dolů a my jsme byli o jeden gól lepší nebo spíš šťastnější. Podobné to bude i teď. Mně osobně se sice hraje líp doma, ale Liberec má hezkou halu. Lepší než hrát někde v Olomouci,“ říká s úsměvem.

K úterní porážce Tygrů přispěl Kracík gólem, stejně jako jeho týmový kolega z obrany Lukáš Pulpán. „Zase to bude hodně o pohybu. V Liberci se nehraje lehce, tlačí je dopředu fanoušci, stejně jako tlačili doma nás. Snad to ale zvládneme i tam,“ přál si čtyřiatřicetiletý bek.

Na marodce zůstává Jan Eberle a v ofenzivě se tentokrát neobjeví ani chomutovský Filip Suchý. „Je to škoda, ale popereme se s tím,“ věří trenér Ladislav Čihák.

Na odvetu jsou nažhavení také v Liberci. „Ukážeme si chyby, které jsme udělali, a znovu se na Plzeň připravíme. Doma jim musíme porážku vrátit,“ burcoval na klubovém webu zkušený liberecký útočník Lukáš Krenželok.

Věří si. Aby ne. Liberec si vítěznou šňůru na domácím ledě protáhl už na 12 zápasů, když naposledy tu Tygři vyprášili Kometu Brno 5:0.

Pohled zpátky

Výsledky Škody Plzeň na severu

24. listopadu 2017

Liberec – Plzeň 2:5

2. března 2018

Liberec- Plzeň 4:0

14. září 2018

Liberec – Plzeň 4:0

28. října 2018

Liberec – Plzeň 3:0

17. ledna 2020

Liberec – Plzeň ???