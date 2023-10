Škodovka už s čerstvou posilou Söderlundem v sestavě padla doma po tuhém boji s brněnskou Kometou 1:2 a zůstává předposlední.

Švédský útočník Tim Söderlund při své premiéře v dresu plzeňské Škodovky. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Chtěli navázat na nedělní výhru s Vítkovicemi, které udolali 1:0 a zase se víc nadýchnout, jenže proti Kometě Brno vyšli hokejisté Škody Plzeň znovu naprázdno. V předehrávce 10. extraligového kola padli Indiáni po boji 1:2, v tabulce zůstali předposlední a potvrdili, že je dál nejvíc sráží střelecká nemohoucnost.

Škodovka vyrukovala na Kometu už bez kanadského útočníka Adama, zato s čerstvou posilou Švédem Söderlundem. Začala však zakřiknutě, hosté spustili ofenzivu a v deváté minutě se ranou k tyči prosadil Kohout – 0:1.

Plzeňští trenéři ještě riskli výzvu, sudí však u videa nic závadného nenašli a Škodovka ke gólu inkasovala i menší trest. V oslabení se domácí paradoxně probrali a Pourovu ránu zastavila tyčka.

Hra se ještě víc vyrovnala. Hosté zahrozili z přečíslení, gólman Pavlát však Okálovo zakončení kryl parádně nataženým betonem.

Přesilovky si zahráli i škodováci a druhou jen po deseti sekundách využili. Zámorského střílenou pobídku tečoval do sítě u pravé tyče číhající Lev – 1:1. Asistencí přispěl i Söderlund.

V boji čtyři na čtyři pak Pavlát skvěle kryl pokus nekrytého Ďalogy.

Častá hra v početní nerovnováze a jisté zákroky brankářů hýbaly děním v prostřední části. Častěji pykali hosté. Plzeň hrála dokonce 73 sekund v pěti na tři, soupeře svírala, ale nic z toho. Lev v šanci promáchl, dvakrát zakončoval Holešinský, podruhé na odkrytou bránu, jenže gólman Furch se stihl přesunout. Pavlát následně vychytal Flekův nájezd.

Oč měli hosté méně přesilovek, o to byli efektivnější. Marcinko ještě Pavláta nepřekonal, ale Vincour z otočky napálil puk pod horní tyč a Kometa vedla 2:1.

Stále nebylo nic rozhodnuto. Plzeň stáhla sestavu na tři útoky, byla aktivnější, jenže ke střelbě se nedostávala. Když už Mertl našel před Furchem odražený puk, trefil jen gólmana.

Domácí se dál tlačili za vyrovnáním, ale rozhodnout mohl znovu rozjetý Flek, jenže trefil jen břevno plzeňské brány. Necelé tři minuty před koncem útočila Škodovka v šesti bez brankáře, sahala po bodu, jenže další těsnou porážku neodvrátila.

V neděli hrají plzeňští Indiáni v Mladé Boleslavi.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Začátek zápasu byl z naší strany špatný, první deset minut bylo takových nervózních, hodně nás podržel brankář. Poté se hra zlepšila, více jsme se drželi na puku, vytvořili jsme si šance a do kabin se šlo za stavu 1:1. Celkově to bylo vyrovnané utkání. Mrzí nás, že jsme nevyužili přesilovou hru pět na tři, naopak sami jsme poté inkasovali rozhodující branku. Zápasy rozhodující speciální týmy, to nám se nepovedlo."

Jaroslav Modrý (Brno): „Úplně jednoduché zhodnocení zápasu: měli jsme výborný vstup do zápasu, vytvořili jsme si plno šancí, hrál se výborný hokej. Ve druhé třetině jsme měli plno vyloučených hráčů, pustili jsme Plzeň zpátky do hry, ale podržel nás brankář Dominik Furch. Nám se povedlo vstřelit rozhodující gól v početní výhodě. Ve třetí třetině jsme poté hráli zodpovědně. Kluci ubojovali tři body, předvedli týmový a poctivý výkon."

Kanaďana v Plzni střídá Švéd. Z Boleslavi přichází Söderlund

Škoda Plzeň - Kometa Brno 1:2

Třetiny: 1:1, 0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 15. Lev (Zámorský, Söderlund) – 9. Kohout (Gazda, Ďaloga), 30. Vincour (Flek, Cingeľ).

Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Gerát, Zíka. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 31:32. Diváci: 3 893.

Nejlepší hráči: Tim Söderlund – Jakub Flek.

Škoda Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček – Schleiss, Lev, Söderlund – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Indrák – Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Kometa Brno: Furch – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko, Zbořil – Zaťovič, Holík, Flek – Zembol, Vincour, Jenyš – Ekrt. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.